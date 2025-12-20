HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras

El atentado ocurrió en el asentamiento humano Sol Naciente mientras el alcalde Pablo Mendoza encabezaba una ceremonia municipal con presencia masiva de vecinos.

Sujetos dispararon contra el alcalde durante un evento oficial de la municipalidad. Foto: composición LR
Sujetos dispararon contra el alcalde durante un evento oficial de la municipalidad. Foto: composición LR

Un nuevo episodio de violencia sacudió a Carabayllo. Sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo a pocos metros del alcalde Pablo Mendoza durante la inauguración de obras de pistas y veredas en el sector Sol Naciente. El ataque ocurrió en plena actividad oficial y frente a cientos de asistentes.

El estallido provocó momentos de confusión y temor entre los vecinos que participaban en la ceremonia municipal. Testigos señalaron que dos personas, que se desplazaban en una motocicleta, habrían arrojado el objeto explosivo antes de huir del lugar.

Noticia en desarrollo...

Periodista del Callao que investigó a Ciro Castillo denuncia atentado y teme represalias: “Si algo me pasa, lo responsabilizo"

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

Atacan a balazos casa de familiares de regidora en San Juan de Miraflores

