Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras
El atentado ocurrió en el asentamiento humano Sol Naciente mientras el alcalde Pablo Mendoza encabezaba una ceremonia municipal con presencia masiva de vecinos.
Un nuevo episodio de violencia sacudió a Carabayllo. Sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo a pocos metros del alcalde Pablo Mendoza durante la inauguración de obras de pistas y veredas en el sector Sol Naciente. El ataque ocurrió en plena actividad oficial y frente a cientos de asistentes.
El estallido provocó momentos de confusión y temor entre los vecinos que participaban en la ceremonia municipal. Testigos señalaron que dos personas, que se desplazaban en una motocicleta, habrían arrojado el objeto explosivo antes de huir del lugar.
Noticia en desarrollo...