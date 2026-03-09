HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

Familiares exigen que los dueños de la discoteca se hagan responsables de los gastos médicos. Mientras tanto, la PNP confirmó que una mujer fue quien puso la granada de guerra dentro del recinto.

Familiares de los jóvenes pidieron apoyo para sus tratamientos. Foto: composición LR.
Familiares de los jóvenes pidieron apoyo para sus tratamientos. Foto: composición LR.

Un total de 47 personas resultaron heridas tras el atentado explosivo contra la discoteca Dalí, en la provincia de Trujillo . Así lo informó el gerente regional de Salud de La Libertad , Gerardo Florián, quien detalló que la mayoría de pacientes ya fue dada de alta luego de recibir atención en diversos establecimientos médicos.

Florián detalló la situación de la totalidad de heridos. “De los 47 pacientes que han sido reportados en toda la provincia de Trujillo, han sido atendidos en diferentes establecimientos, como las clínicas Peruanos Americanos, Sanna y San Pablo y los hospitales. En la actualidad tenemos seis pacientes hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo y uno en la Clínica San Pablo; aproximadamente 40 ya han sido dados de alta”, señaló.

El funcionario precisó que dos jóvenes permanecen en estado crítico en UCI. “El pronóstico de ambos es muy reservado, están siendo monitorizados permanentemente por el personal de UCI, neurocirujanos y cirujanos de tórax y digestivos. Ambos han sido intervenidos y aún les faltan más cirugías”, indicó Florián.

El funcionario precisó que los pacientes presentan lesiones severas producto de la explosión, entre ellas traumatismo encefalocraneano, hemorragia subaracnoidea y múltiples lesiones abdominales.

Abuela de joven madre pide donación de sangre

Entre los heridos críticos se encuentra la joven Maricielo Romero Rodríguez (23), quien es madre de una niña de seis años. Maricielo llegó desde Lima para pasar unos días con sus amigas y celebrar el Día de la Mujer. Su abuela, Luzmila Esteban, contó que se enteraron del accidente a través de los medios de comunicación.

“Ella es madre soltera, había venido de paseo con sus amigas. Se le ocurrió por el Día de la Mujer ir a bailar y le sucedió este accidente. Nosotros nos enteramos por los medios cuando pedían familiares en el hospital”, relató Luzmila.

Añadió que el estado de su nieta es crítico y que ya fue sometida a varias cirugías. “Los médicos nos han dicho que solo tiene un 1% de posibilidades de salir. Ya la han operado tres veces”, señaló. Luzmila Esteban pidió apoyo con la donación de sangre para continuar con el tratamiento, para ello los voluntarios pueden comunicarse al número 909024230.

Familia de joven en UCI solicita ayuda

Otra de las víctimas es Diego Rodrigo Jara Castillo (19), quien permanece en UCI tras ser operado de la cabeza. Su madre, Sonia Castillo, denunció que la familia viene cubriendo todos los gastos médicos. “Nada nos dan. Todo hemos comprado. A mi hijo ya lo han operado y todo lo estamos comprando en la calle. Acá nadie nos apoya”, expresó, señalando que han gastado cerca de 10.000 soles.

La mujer pidió apoyo a los propietarios del local y a las autoridades. “Que se presenten por lo menos, nosotros queremos que nos apoyen. Mi hijo está en UCI, no reacciona nada”. Recordó que la última vez que habló con Diego fue a las 2.20 de la madrugada del último sábado, cuando él le dijo: “Ya llego, ya llego”, pero nunca volvió a casa. La familia solicitó ayuda económica al número 975495466 para continuar con su tratamiento.

Padres denuncian altos gastos médicos

Manuel Montoya es padre de Jorge Figueroa Díaz (21). Explicó que su hijo continúa hospitalizado debido a las graves lesiones que sufrió. “La situación de mi hijo todavía es un poco delicada porque tiene comprometido el pulmón derecho”, indicó. El joven también presenta esquirlas en ambas piernas y una lesión en el pie izquierdo que le impide moverlo con normalidad.

El padre cuestionó además la falta de apoyo económico para cubrir los tratamientos. “Si bien el SIS nos está apoyando con una cama de hospitalización y algunos exámenes, la gran parte de medicina nosotros lo estamos comprando en la parte externa”, afirmó, señalando que ya han gastado más de 800 soles.

En ese sentido, el padre de familia pidió que los promotores del local asuman responsabilidad. “La discoteca hasta el momento no se ha pronunciado y debería hacerlo porque es gran responsabilidad de ellos y de la seguridad del local”, manifestó.

Herido espera diagnóstico

Por su parte, Ricardo Barreto Paredes, tío de Jean Mozo Barreto, informó que el joven aún se encuentra en evaluación médica. “Ahorita no tenemos un diagnóstico definitivo. El día sábado sacamos sus ecografías y radiografías, pero nos quedó pendiente la tomografía porque el costo era elevado y no contamos con los medios”, explicó. El familiar detalló que el herido presenta múltiples lesiones por esquirlas.  

Asimismo, cuestionó que hasta el momento ningún representante del local se haya acercado a las familias afectadas. “No lo conocemos, no nos han llamado ni por lo menos para preguntarnos cómo está”, afirmó.

Una mujer puso el artefacto explosivo

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, confirmó que el atentado fue ejecutado por varias personas que actuaron de manera coordinada, entre ellas una mujer que habría ingresado el artefacto explosivo al local. Según explicó, las investigaciones y las cámaras de seguridad permitieron identificarla.

Asimismo, afirmó que la implicada manipuló el explosivo momentos antes de la detonación. “Fue ella la que llevó la granada de guerra y la que saca la espoleta sin mirar las consecuencias que iban a ocurrir”, manifestó Moreno Panta, advirtiendo que la captura de la sospechosa es inminente. “Le mando un mensaje: la vamos a capturar, no tarde o temprano, pero la vamos a capturar”, enfatizó.

