Un colectivero provocó una persecución luego de arrollar a una policía de tránsito en la avenida Salaverry y terminó con su detención dentro de una clínica en Jesús María. El conductor acumulaba 35 infracciones que sumaban aproximadamente S/580.000. Además, puso en riesgo la vida de agentes, conductores y peatones durante su escape.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de San Isidro, lugar en el que comenzó la persecución. Dos policías en motocicleta intentaron bloquear el paso de la miniván, que cruzó la avenida Salaverry a toda velocidad para evadir a las autoridades. A pesar de las señales de tránsito, el conductor las ignoró y se internó en las calles del mencionado distrito.

Colectivero se da a la fuga tras atropellar a policía de tránsito

Las imágenes muestran que el conductor maniobró de manera temeraria e ignoró la orden de alto de una policía de tránsito, a quien atropelló violentamente. Mientras la agente quedó tendida en el pavimento, el chofer continuó su huida.

La policía herida fue trasladada rápidamente a un centro médico cercano para recibir atención. Mientras tanto, otros agentes continuaron la persecución a lo largo de la avenida Salaverry.

Durante la fuga, la unidad informal cruzó varios semáforos en rojo y zigzagueó entre otros vehículos. Luego, el conductor frenó abruptamente, lo que provocó que los policías cayeran al asfalto.

Conductor capturado dentro de una clínica

La miniván continuó su trayecto sin detenerse hasta ingresar al estacionamiento de una clínica en Jesús María. El conductor, convencido de haber hallado un lugar seguro para ocultarse, entró con aparente tranquilidad y dejó que la puerta se cerrara detrás de él, creyendo que las autoridades no lo alcanzarían.

Sin embargo, minutos después, unidades policiales —tanto patrulleros como motocicletas— cercaron la zona y lograron su captura. De acuerdo con las autoridades, las infracciones del conductor sumaban una deuda cercana al medio millón de soles. El coronel en retiro y subgerente de Seguridad Ciudadana de Jesús María, Fernando Espinoza, sostuvo que es prácticamente imposible que el implicado recupere su unidad.

