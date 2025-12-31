HOYSuscripcion LR Focus

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
Sociedad

Iquitos: accidente de tránsito cobra vida de motociclista a horas de Año Nuevo

A pesar de que la víctima fue trasladada al hospital para salvarle la vida, los médicos solo confirmaron su fallecimiento.


Las autoridades invocaron a los conductores a tomar precauciones en estas fechas festivas. Créditos: composición LR.
Las autoridades invocaron a los conductores a tomar precauciones en estas fechas festivas. Créditos: composición LR.

A pocas horas de las celebración del Año Nuevo, un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista. El hecho se registró en la avenida Quiñones, distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, en una de las vías más concurridas de la ciudad, lo que generó consternación entre los transeúntes y conductores.

La víctima fue identificada como Marco Dionis Cabral, quien fue evacuado de inmediato al Hospital Apoyo Iquitos; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después.

lr.pe

Según versiones de algunos testigos, el accidente ocurrió cuando el motociclista habría intentado adelantar a un camión de carga y, al realizar una maniobra, se produjo un choque que terminó con su vida.

Hasta el lugar llegaron los efectivos policiales, para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Se tuvo conocimiento que se inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y posibles responsabilidades.

Luego de que los médicos señalaran su deceso, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para los procedimientos. Por su parte, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar las medidas de precaución, especialmente en estas fechas de alto tránsito vehicular en la ciudad.

