Sociedad

Asesinan a balazos a extranjero en av. Universitaria, Comas: víctima era vinculada con la trata de personas

De acuerdo con la información policial, el asesinato podría tratarse de un ajuste de cuentas por el presunto vínculo de la víctima a una banda criminal que operaba en Lima Norte.

La víctima intentó huir de sus atacantes, pero fue alcanzada y asesinada.
La víctima intentó huir de sus atacantes, pero fue alcanzada y asesinada.

Un nuevo crimen se registró en el distrito de Comas. Un hombre de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, identificado como John Jairo Lord Contreras (35), fue asesinado con 25 disparos mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Universitaria. Según la información proporcionada por la Policía, la víctima fue interceptada por dos presuntos sicarios que la esperaban cerca de la estación Sangarará del Metropolitano.

Las cámaras de seguridad del área captaron a los sospechosos, quienes recorrieron el lugar momentos antes de atacar a su víctima, conocida por el alias 'rata' y con antecedentes penales, según las autoridades locales.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Dirigente de construcción asesinado en Comas era amenazado por 'Cachete', mano derecha del 'Monstruo', según familiar

lr.pe

Sicarios desatan balacera y asesinan a extranjero en Comas

Testigos indicaron que los delincuentes esperaron a que la víctima fuera localizada e identificada. "Estuvieron sentados en la vereda unos 20 minutos aproximadamente, conversando", declaró un residente. En el momento en que John Jairo se desplazaba, los sicarios abrieron fuego contra él, quien perdió el control de su motocicleta al recibir los primeros disparos.

Pese a estar herido, Lord Contreras se puso de pie y trató de escapar corriendo. Sin embargo, los agresores lo persiguieron y lo asesinaron. Después del ataque, los responsables huyeron del lugar. Al arribar la Policía Nacional del Perú, se hallaron 25 casquillos de bala.

PUEDES VER: Feminicidio en Comas: asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda y agresor huyó tras crimen

lr.pe

Víctima contaba con antecedentes penales

Según los informes policiales, Lord Contreras fue detenido en marzo de 2024 por su presunta vinculación con una banda criminal dedicada a la captación de mujeres ecuatorianas, investigación que fue llevada a cabo por las autoridades en Lima Norte.

Por esta razón, las autoridades suponen que el asesinato podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas. El personal de criminalística acordonó la zona del crimen para realizar el levantamiento del cadáver, recoger evidencias balísticas y obtener las imágenes de las cámaras de seguridad.

