Un nuevo crimen se registró en el distrito de Comas. Un hombre de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, identificado como John Jairo Lord Contreras (35), fue asesinado con 25 disparos mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Universitaria. Según la información proporcionada por la Policía, la víctima fue interceptada por dos presuntos sicarios que la esperaban cerca de la estación Sangarará del Metropolitano.

Las cámaras de seguridad del área captaron a los sospechosos, quienes recorrieron el lugar momentos antes de atacar a su víctima, conocida por el alias 'rata' y con antecedentes penales, según las autoridades locales.

Sicarios desatan balacera y asesinan a extranjero en Comas

Testigos indicaron que los delincuentes esperaron a que la víctima fuera localizada e identificada. "Estuvieron sentados en la vereda unos 20 minutos aproximadamente, conversando", declaró un residente. En el momento en que John Jairo se desplazaba, los sicarios abrieron fuego contra él, quien perdió el control de su motocicleta al recibir los primeros disparos.

Pese a estar herido, Lord Contreras se puso de pie y trató de escapar corriendo. Sin embargo, los agresores lo persiguieron y lo asesinaron. Después del ataque, los responsables huyeron del lugar. Al arribar la Policía Nacional del Perú, se hallaron 25 casquillos de bala.

Víctima contaba con antecedentes penales

Según los informes policiales, Lord Contreras fue detenido en marzo de 2024 por su presunta vinculación con una banda criminal dedicada a la captación de mujeres ecuatorianas, investigación que fue llevada a cabo por las autoridades en Lima Norte.

Por esta razón, las autoridades suponen que el asesinato podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas. El personal de criminalística acordonó la zona del crimen para realizar el levantamiento del cadáver, recoger evidencias balísticas y obtener las imágenes de las cámaras de seguridad.

