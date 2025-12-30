Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la desaparición de Michel Asto Delgado, ingeniero de sistemas de 34 años, reportado como no habido desde la tarde del lunes 29 de diciembre, luego de retirarse de su centro de trabajo. El joven labora en el área de sistemas, vinculada a un hospital del Ministerio de Salud (Minsa).

Según informó Marcos Asto, hermano del desaparecido, Michel fue visto por última vez aproximadamente a las 5:20 p. m. Indicó que, como era habitual, debía llegar a su vivienda entre las 8 y 9 de la noche, lo cual no ocurrió. Desde ese momento, su teléfono celular permanece apagado y no se ha registrado ningún contacto.

Salió de su trabajo y nunca regresó

De acuerdo con la versión proporcionada por compañeros de trabajo, el día de su desaparición Michel habría acompañado a una de sus colegas hasta un punto ubicado a dos cuadras de un paradero, lugar donde se le vio por última vez. Posteriormente, no se tuvo más información sobre su destino. Cámaras de seguridad habrían registrado su salida del centro laboral, en imágenes donde se le observa vistiendo polo negro tipo piloto.

Marcos Asto también señaló que la familia recibió una llamada telefónica en la que personas desconocidas aseguraron tener a su hermano y exigieron el pago de 2,000 soles para su supuesta liberación. Tras mantener comunicación durante cerca de dos horas y coordinar puntos de encuentro, confirmaron que se trataba de un intento de estafa, ya que nunca se presentó al desaparecido ni se brindaron pruebas de su retención.

PNP investiga el caso

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, cuyas unidades han iniciado las diligencias y labores de búsqueda correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo de la desaparición. Cualquier información que contribuya a ubicar a Michel Asto Delgado puede ser comunicada al 964 312 855, número habilitado por sus familiares.