Los futbolistas peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco se vieron afectados indirectamente por la escalada de violencia desatada en Oriente Medio. Los jugadores del Kiryat Shmona de Israel se quedaron sin jugar el partido que su club debía disputar este fin de semana luego de que la liga de dicho país decidiera suspender las actividades a raíz de la tensa situación.

El cuadro de los dos atacantes nacionales tenía previsto enfrentar al Bnei Sakhnin el último sábado 28 de febrero, desde las 12.30 p. m. (hora peruana), por la jornada 25 de la Ligat ha'Al (Primera División de Israel). No obstante, debido a que más temprano ese mismo día el gobierno israelí lanzó ataques contra Irán, se paralizaron las actividades deportivas a manera de prevención.

¿Cómo les va a Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco en Israel?

De acuerdo con Infobae, Ugarriza y Pacheco permanecen bajo resguardo ante la posibilidad de cualquier represalia. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

En cuanto al aspecto deportivo, el delantero es el máximo artillero de su escuadra en esta temporada 2025-26 con 10 tantos convertidos en 22 partidos, además de otras dos conquistas por la Copa Toto. El extremo, quien fue fichado a fines de enero tras su salida de Sporting Cristal, lleva disputados cuatro cotejos de la liga doméstica, aunque sin registrar goles ni asistencias.

Adrián Ugarriza está cerca de cumplir un año en el fútbol israelí. Foto: Kiryat Shmona FC

A nivel colectivo, el Kiryat Shmona se ubica en el décimo puesto de la tabla de posiciones, por lo cual deberá jugarse la permanencia en el denominado grupo descenso, por la segunda etapa de la Ligat ha'Al.