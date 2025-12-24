Tras 18 días de incesante búsqueda, se ubicaron los restos del universitario Kevin Castillo Ccama (25). Su cuerpo fue hallado en una quebrada bajo un puente, en los linderos de la ciudad de Arequipa. Ahora empieza la búsqueda de la verdad y saber cómo terminó allí.

Los restos fueron divisados por vecinos de la asociación El Huarangal, en el distrito de Alto Selva Alegre, la noche del 22 de diciembre. Horas después, efectivos de la PNP iniciaron las labores de recuperación del cadáver.

A la zona llegaron los familiares de Kevin con la corazonada de que podría tratarse de él. Sus ropas coincidían, portaba sus documentos y su celular. Así culminaban días de angustia por no saber su paradero final, inclusive el sábado acudieron a la recuperación de otro cuerpo pensando que era Kevin.

Empieza la investigación

Una de las primeras hipótesis policiales es que el joven se habría desbarrancado por accidente, aunque todavía nada puede descartarse. La necropsia dará la causa exacta de la muerte.

Kevin estaba desaparecido desde el 6 de diciembre. Según informaron sus familiares, aquella mañana el estudiante de psicología había salido de su casa hacia su centro de labores, donde permaneció hasta las 2 p.m.

Posteriores indagaciones policiales, señalan que Kevin luego fue a una reunión con amigos en la avenida Independencia, en el Cercado. Queda saber cómo terminó en la zona periférica de Alto Selva Alegre.

"No se cómo ha llegado ahí (…) estábamos buscando todos los días", lamentó su padre en los exteriores de la morgue de Arequipa.