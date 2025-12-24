HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
EN VIVO

Podemos Perú bajo la lupa y Guido Bellido responde en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Arequipa: hallan cuerpo de joven en quebrada tras 18 días de intensa búsqueda

Según fuentes policiales el joven universitario habría estado en una reunión con amigos antes de su desaparición


Joven desapareció el pasado 6 de diciembre. Créditos: composición LR.
Joven desapareció el pasado 6 de diciembre. Créditos: composición LR.

Tras 18 días de incesante búsqueda, se ubicaron los restos del universitario Kevin Castillo Ccama (25). Su cuerpo fue hallado en una quebrada bajo un puente, en los linderos de la ciudad de Arequipa. Ahora empieza la búsqueda de la verdad y saber cómo terminó allí.

Puedes ver: Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

lr.pe

Los restos fueron divisados por vecinos de la asociación El Huarangal, en el distrito de Alto Selva Alegre, la noche del 22 de diciembre. Horas después, efectivos de la PNP iniciaron las labores de recuperación del cadáver.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

A la zona llegaron los familiares de Kevin con la corazonada de que podría tratarse de él. Sus ropas coincidían, portaba sus documentos y su celular. Así culminaban días de angustia por no saber su paradero final, inclusive el sábado acudieron a la recuperación de otro cuerpo pensando que era Kevin.

Empieza la investigación

Una de las primeras hipótesis policiales es que el joven se habría desbarrancado por accidente, aunque todavía nada puede descartarse. La necropsia dará la causa exacta de la muerte.

Kevin estaba desaparecido desde el 6 de diciembre. Según informaron sus familiares, aquella mañana el estudiante de psicología había salido de su casa hacia su centro de labores, donde permaneció hasta las 2 p.m.

Puedes ver: Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

lr.pe

Posteriores indagaciones policiales, señalan que Kevin luego fue a una reunión con amigos en la avenida Independencia, en el Cercado. Queda saber cómo terminó en la zona periférica de Alto Selva Alegre.

"No se cómo ha llegado ahí (…) estábamos buscando todos los días", lamentó su padre en los exteriores de la morgue de Arequipa.

Notas relacionadas
CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

LEER MÁS
Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

LEER MÁS
Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía muere tras disparo de su compañero en vivienda cercana a base PNP de Trujillo

Policía muere tras disparo de su compañero en vivienda cercana a base PNP de Trujillo

LEER MÁS
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

LEER MÁS
Puno se moviliza y construye casa para 3 hermanos huérfanos tras la pérdida de su madre en accidente

Puno se moviliza y construye casa para 3 hermanos huérfanos tras la pérdida de su madre en accidente

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Sociedad

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Árbol de gran tamaño aplasta cabina de camión y deja herido a chófer y copiloto en Miraflores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025