HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?
Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?     
Economía

"Cobardía y sin argumentos técnicos": sindicatos cargan contra el Gobierno por desairar a fondos de inversión globales

El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) rechazó las acciones del Poder Ejecutivo, liderado por la premier Denisse Miralles, tras no recibir a los grandes fondos de inversión del mundo como BlackRock, que además son acreedores de la petrolera estatal.

Denisse Miralles fue elegida jefa del Gabinete Ministerial por el presidente José María Balcázar
Denisse Miralles fue elegida jefa del Gabinete Ministerial por el presidente José María Balcázar

La controversia por el desplante del Gobierno, cuyo gabinete ministerial reposa en Denisse Miralles, exministra de Economía, a las mayores gestoras de inversión del mundo sumó la reacción del Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), que acusó al Ejecutivo de actuar con "cobardía política" y de no contar con "argumentos técnicos" para sostener el Decreto de Urgencia 010-2025, que encamina la privatización de la empresa estatal.

Únete a nuestro canal de política y economía

El pronunciamiento se produce luego de que representantes de fondos como BlackRock, PIMCO y Vanguard arribaran a Lima el 11 y 12 de febrero para sostener reuniones con el Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y la propia Petroperú, a fin de conocer el alcance del decreto que publicó el censurado José Jerí en las postrimerías del 2025. Las citas fueron canceladas y los inversionistas regresaron sin respuestas formales, según fuentes de este diario.

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

lr.pe

Según el gremio, el hecho de no recibir a los bonistas, que concentran alrededor del 70% de la deuda internacional de Petroperú, estimada en unos US$3.000 millones, evidencia que el Gobierno "no tiene sustento técnico para defender una norma que atenta contra el patrimonio nacional".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Piden frenar el DU mientras se resuelve en el TC

En su comunicado, el frente gremial de trabajadores exigió la derogatoria inmediata del DU 010-2025 y cuestionó que el Gobierno avance con la reestructuración mientras el Tribunal Constitucional evalúa la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del pueblo Josué Gutierrez contra la norma.

PUEDES VER: Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

lr.pe

"Actuar por encima del TC es un atropello al Estado de Derecho y una provocación a la clase trabajadora (...) El plantón a los inversionistas es síntoma de un gobierno que ya no tiene rumbo", afirman y advierten sobre una posible "alerta de lucha nacional" si no se paraliza la implementación del decreto.

El gremio responsabilizó directamente a la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles y al Ministerio de Energía y Minas por cualquier escenario de paralización o tensión en el abastecimiento de combustibles que pudiera generarse en el marco del conflicto.

"Convocamos a todos los sindicatos de base, a las organizaciones sociales y al pueblo peruano a mantenerse en pie de lucha. No somos ajenos a que este plantón a los inversores es síntoma de un gobierno que ya no tiene rumbo y que, en su desesperación, pretende saquear la joya de los peruanos: nuestra empresa de petróleo", reza el pronunciamiento.

Presión financiera y reputacional

El desaire a los acreedores mantiene la atención del mercado financiero internacional. Petroperú es una empresa cuyas acciones pertenecen en 100% al Estado, por lo que cualquier tensión en su capacidad de repago puede tener implicancias reputacionales para el soberano, tal como lo afirmó Moody's en entrevista con La República.

Varios de los fondos que poseen bonos de la petrolera también son tenedores relevantes de deuda pública peruana. En ese contexto, el manejo político del decreto y la relación con los acreedores es observado con cautela por analistas y calificadoras.

Notas relacionadas
Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

LEER MÁS
Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

LEER MÁS
Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Cobardía y sin argumentos técnicos": sindicatos cargan contra el Gobierno por desairar a fondos de inversión globales

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco viven presente incierto en Israel: partido de su equipo fue suspendido por conflicto bélico contra Irán

Clásico Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO por la liga chilena vía TNT Sports Premium

Economía

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Produce refuerza control de pesca de jurel y bonito para proteger recursos marinos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se desarrollará el 14 de marzo

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

En Lima y Callao se registraron 284 homicidios durante el estado de emergencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025