Sociedad

Padre con discapacidad desaparece de su vivienda: familia clama apoyo para ubicarlo

Mario salió de su casa en la salida a Huancané presuntamente para dirigirse a los servicios higiénicos y nunca regresó. Según su esposa, desde hace cuatro años vive con pérdida de memoria tras un grave episodio de salud.


Hombre perdió la memoria hace cuatro años. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
La angustia se apoderó de una familia juliaqueña luego de que Mario Calcina Yana, un padre de 38 años que vive con discapacidad por pérdida de memoria, desapareciera sin dejar rastro. Su esposa, entre lágrimas, relató que lo cuida “como a un niño de tres años” y que ahora clama ayuda de la población para que regrese a casa, donde lo esperan sus dos hijas menores.

Paulina Flores Mamani llegó hasta la Plaza de Armas de Juliaca para dar a conocer la desaparición de su esposo. Según relató, Mario habría salido de su vivienda alrededor de las 3 de la tarde del martes, aparentemente para dirigirse a los servicios higiénicos, y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

De acuerdo con la madre, fueron sus hijos menores quienes notaron su ausencia cerca de las 7 de la noche, cuando regresaron de la escuela. Preocupados, iniciaron la búsqueda en toda la urbanización junto a familiares, pero pese a recorrer la zona hasta la madrugada, no lograron encontrarlo.

La esposa contó además que Mario perdió la memoria hace cuatro años, luego de ser víctima de personas que lo drogaron mientras consumía bebidas alcohólicas. Los médicos le informaron que el daño cerebral requería terapias constantes, pero por falta de recursos económicos y la responsabilidad de cuidar a sus dos hijas menores, dejó de llevarlo a tratamiento hace un año.

Al momento de su desaparición, Mario vestía una gorra militar, una casaca negra con franjas verdes y anaranjadas, y un buzo negro con franjas blancas. La familia hizo un llamado a la población: quienes tengan información pueden comunicarse al número 939749095. “Por favor necesito que me ayuden a ubicarlo, yo lo cuido como a un niño de tres años. Ayúdenme a que regrese a casa”, imploró su esposa entre lágrimas.

