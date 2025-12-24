HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos policías son investigados por intento de asalto en Cusco: permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones

Los efectivos fueron identificados como James Quiñones y Alexander Quispe. El hecho delictivo ocurrió en la vía Interoceánica, en la provincia de Quispicanchi.

Los policías prestaban sus servicios en la comisaria de Cusco y Kallpas. Foto: Luis Álvarez, La República
Los policías prestaban sus servicios en la comisaria de Cusco y Kallpas. Foto: Luis Álvarez, La República

La División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco informó sobre la detención de dos suboficiales de la Policía Nacional, quienes son investigados por su presunta participación en un intento de asalto ocurrido el 19 de diciembre en el sector Abra Cuyuni, en Urcos, provincia de Quispicanchi, en Cusco. El jefe de la unidad, coronel PNP Walter Poma, señaló que las víctimas, un varón y una mujer que viajaban hacia Cusco en una furgoneta, denunciaron el hecho en la comisaría de la zona.

Según el relato de los agraviados, una camioneta Volkswagen Amarok negra les cerró el paso y de ella descendieron tres personas, una de las cuales realizó un disparo al aire, mientras las otras atacaron el parabrisas del vehículo con la intención de obligarlos a detenerse. El conductor logró evadir a los presuntos agresores y posteriormente formalizó la denuncia ante la policía.

Tras activarse el plan cerco, personal policial ubicó en el sector Muñapata (Quispicanchi) una camioneta con características similares, encontrando a bordo a efectivos policiales que no contaban en ese momento con la documentación del vehículo.

Identifican a suboficiales

Los intervenidos fueron identificados como los suboficiales James Quiñones (comisaría de Cusco) y Alexander Quispe (Kallpas), quienes se encontraban de franco.

El coronel Poma indicó que los agraviados habrían reconocido visualmente a los agentes como presuntos participantes del intento de asalto. Por este motivo, ambos permanecen detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, que incluyen inspecciones en el lugar de los hechos, revisión del vehículo y peritajes a cargo de criminalística.

Finalmente, el jefe de la Divincri precisó que el caso se encuentra bajo conducción del Ministerio Público, que evaluará las diligencias y determinará la situación legal de los investigados. También señaló que, de confirmarse responsabilidades, se analizarán antecedentes y posibles sanciones administrativas adicionales.

