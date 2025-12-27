HOYSuscripcion LR Focus

Cusco: huaico colapsa puente y deja aisladas a comunidades en la provincia de Calca

Seis viviendas quedaron destruidas y doces personas resultaron damnificadas. Pobladores expresaron su preocupación ante la persistencia de lluvias en la zona.

Pueblos quedaron incomunicados por destrucción de vías carrozables. Foto: Indeci Cusco
Foto: Indeci Cusco

Un aluvión y el desborde del río Oscobamba causaron severos daños en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco. El huaico dejó incomunicada la zona tras la destrucción de infraestructura clave y afectó directamente la vía principal de acceso a varios centros poblados del sector.

El reporte de daños confirma el colapso total de un puente de 15 metros de longitud por 6 metros de ancho, además de la pérdida de aproximadamente 300 metros de la plataforma vial. Como consecuencia, la ruta permanece restringida al tránsito vehicular y peatonal, generando dificultades para el desplazamiento de personas y el transporte de productos.

Peligro latente

La emergencia también impactó a la población local. Seis viviendas quedaron destruidas y 12 personas resultaron damnificadas. Además, otras 12 familias sufrieron afectaciones en sus medios de vida por la pérdida de cultivos de plátano y café, con daños estimados en cerca de 10 hectáreas.

A esta situación se suma la preocupación de los pobladores del centro poblado de Colca por la formación de un embalsamiento por la confluencia de los ríos Yanatile y Oscobamba, lo que representa un riesgo adicional ante la persistencia de las lluvias en la zona.

Ayuda humanitaria

Frente a la emergencia, el Gobierno Regional Cusco dispuso el envío de ayuda humanitaria para atender a seis familias damnificadas. La asistencia comprende calaminas, frazadas, menaje de cocina y alimentos no perecibles, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas inmediatas de la población afectada.

De manera paralela, se trasladó combustible para abastecer a la maquinaria pesada que ejecuta trabajos de rehabilitación de un paso vehicular alterno. Las autoridades informaron que estas labores permiten que, de forma progresiva, el tránsito comience a normalizarse y se restablezca el acceso hacia el distrito de Yanatile en el menor tiempo posible.

