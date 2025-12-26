HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: capturan a dos delincuentes y a un fabricante de armas vinculados al Comando Vermelho

Operativo de la PNP permitió desarticular una estructura que mandaba a elaborar armas automáticas para cometer asaltos en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Los tres involucrados cumplen prisión preventiva.

Armas artesanales tendrían más poder que revolver convencional. Foto: composición LR.
Armas artesanales tendrían más poder que revolver convencional. Foto: composición LR.

Un operativo policial permitió la captura de dos avezados delincuentes y del fabricante de armas artesanales o 'hechizas' que los abastecía. La intervención se inició en un taller ubicado en el distrito de Wanchaq en Cusco, donde la Policía detuvo al sujeto conocido como Hernán, responsable de ensamblar armamento de alto poder para uso delictivo.

Según informó el coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, en el lugar se hallaron cuatro armas tipo UZI en proceso de fabricación, una de ellas operativa. Asimismo, se encontraron cacerinas, resortes y diversos accesorios que evidenciaban una producción clandestina destinada a actividades criminales.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

Con la información recogida, los agentes se trasladaron luego al distrito de San Jerónimo, específicamente a la APV Los Líderes, donde se capturó a los presuntos delincuentes identificados como Irvin Solís Álvarez (33) y Brayan Palza Huarca (28). Ambos habrían encargado la fabricación del armamento incautado.

Pertenecerían al Comando Vermelho

La Policía precisó que los intervenidos cuentan con antecedentes por su presunta pertenencia al denominado ‘Comando Vermelho”, vinculado a robos y hechos delictivos en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, territorio asociado a actividades de minería ilegal. Incluso, uno de ellos habría llegado a Cusco para recuperarse de una herida de bala y aprovechó su estadía para gestionar nuevas armas.

Durante su detención se les incautó un revólver, droga y diversos objetos, además de una figura de la llamada 'Santa Muerte', a la que, según las investigaciones policiales, le rendían culto antes de cometer sus ilícitos.

Armas más peligrosas que un révolver

El coronel Poma advirtió que las armas incautadas son más peligrosas que un revólver convencional por su capacidad de cargar hasta 30 municiones.

Tras las diligencias y por la gravedad del caso, el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva por nueve meses para los tres involucrados. Actualmente se encuentran internados en el penal de Qenqoro, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más integrantes vinculados a esta red criminal.

