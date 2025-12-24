LO FALSO:

Posteo señala que delincuente intentó asaltar a ciudadano, pero que este se defendió; sin embargo, no avisa la fecha del suceso o el lugar donde ocurrió.

LO VERDADERO:

El atentado frustrado sucedió en Brasil, en noviembre de 2018. El hampón terminó en emergencia tras la defensa del joven ciudadano.

Por las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a un ciudadano defendiéndose de un delincuente que intenta robar sus pertenencias. Sin embargo, la joven víctima toma postura y se defiende con un derechazo en la cara del hampón. La contusión fue tal que lo dejó noqueado en el suelo. A pesar de que el metraje es real, no ocurrió en el 2025 y mucho menos fue en Perú.

Publicación desinformativa republicada por una página de Perú en Facebook. Foto: capturas de pantalla

Al momento de la publicación de esta verificación, hemos detectado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, y ha logrado recopilar 20.000 visualizaciones, 628 reacciones, 57 comentarios y fue 68 veces compartido por otros usuarios.

Robo frustrado ocurrió el 2018 en Brasil

Para identificar el origen del video, realizamos una búsqueda inversa de imágenes gracias a una captura de pantalla del video. Encontramos que el intento de robo, en efecto, sí ocurrió, pero en el barrio de Camargos, Región Noroeste de Belo Horizonte, Brásil, el 23 de noviembre de 2018, no el 2025.

Publicación del 23 de noviembre de 2018 en el medio Estado de Minas. Foto: captura de pantalla.

Según el medio brasilero Estado de Minas, la víctima, un hombre de 21 años, fue agredido por otro sujeto de 20 años que tenía un arma de fuego falsa que había sacado de la cintura. Pese a esta amenaza, el joven atacado se defiende, y de un fuerte puñetazo en la cabeza deja inconsciente al ladrón en el pavimento.

Luego de derribarlo, graba con su teléfono la escena del crimen y toma la pistola falsa al mismo tiempo que muestra el rostro del delincuente. Tras ello, huyó del lugar y dio aviso a los policías del distrito para recoger al hampón, que fue llevado a la Unidad de Urgencias UPA-JK y recluido en el Centro de Reubicación del Sistema Penitenciario de Gameleira (Ceresp).

Conclusión

El robo frustrado sí ocurrió, pero en Brasil en noviembre de 2018. El hampón quedó herido tras la afrenta que el ciudadano logró defenderse. El video fue publicado sin contexto y por una página peruana, por lo que se confunde a la población con el lugar de los hechos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

