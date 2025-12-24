HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Sociedad

Padre de familia fallece en pista de Chiclayo: víctima deja tres hijos en la orfandad

José Peña Delgado (41) había acudido a la fiesta de promoción de uno de sus hijos. La familia pide que se investigue esta muerte, pues creen que fue asaltado y arrojado a la pista.

Deudos exigen justicia y que las autoridades investiguen el caso. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
A poco de la Nochebuena, un padre de familia identificado como José Carlos Peña Delgado (41) fue hallado sin vida en la vía que une a los distritos de Pomalca y Tumán, en Chiclayo. Unas horas antes el hombre había acudido a la fiesta de promoción de uno de sus tres hijos.

Se conoció que fueron los transportistas quienes dieron aviso a los agentes de la comisaría Pomalca al promediar las 2.30 a. m. del miércoles 24 de diciembre sobre la presencia del cadáver de un varón tendido en la pista. Tras la llegada de los efectivos, la zona fue acordonada hasta el arribo de los representantes del Ministerio Público.

Piden que se investigue

Al lugar donde estaban los restos llegó Miguel Peña Delgado, exfiscal y hermano del fallecido, quien informó que su familiar se dedicaba al comercio ambulatorio en su motocarguera y era prestamista. El letrado pidió a las autoridades que se investigue esta muerte, pues considera que no habría sido originada por un accidente de tránsito.

En ese sentido, presume que su hermano habría sido atacado por desconocidos, quienes le robaron sus pertenencias para luego arrojarlo a la pista donde fue finalmente arrollado. "A mi hermano no se le ha encontrado celular ni el dinero que llevaba en su billetera, que eran unos 1.500 soles aproximadamente", agregó.

