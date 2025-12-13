HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

Defensores alertan que el ingreso de maquinaria pesada y los antecedentes de inundaciones ponen en peligro el bienestar de los perros comunitarios que habitan en la Villa Panamericana, en Villa El Salvador.

Videos registran obras que alterarían la vida de los canes que habitan villa canina. Foto: Villa Canina 2019 VES.
Videos registran obras que alterarían la vida de los canes que habitan villa canina. Foto: Villa Canina 2019 VES.

El ingreso de maquinaria pesada a la Villa Panamericana, en el distrito de Villa El Salvador, ha generado preocupación entre defensores de los animales. Los activistas denunciaron un presunto acto de crueldad animal que habría puesto en riesgo a los perros comunitarios de la Villa Canina Lima 2019, animales que habitan desde hace años en el recinto.

De acuerdo con la denuncia, un tractor ingresó a una de las zonas donde los perros descansan, alterando su entorno y provocando estrés y temor en los animales. La situación también reavivó la preocupación por posibles intentos de desalojo y por antecedentes de afectación ambiental en la zona.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

lr.pe

“Han ingresado maquinaria pesada a su zona de descanso”

La organización Villa Canina Lima 2019 difundió un video en el que se observa el interior del espacio y explicó que la maquinaria ingresó debido a la construcción de una nueva infraestructura.

“Se encontraba un tractor dentro de la villa, ya que se va a construir una gran poza. La están edificando al lado de la antigua, la cual no cumple con las condiciones técnicas mínimas para su uso. Tendrá las mismas características, pero será mucho más grande y profunda”, señalaron.

Según indicaron, el ruido, las vibraciones y el movimiento constante de la maquinaria habrían afectado la tranquilidad de los animales y modificado de manera abrupta su hábitat.

Acusan intento de desalojo de los perros

Villa Canina Lima 2019 sostiene que la construcción de esta nueva poza sería el principal motivo para retirar a los perros del lugar.

“La construcción de la poza es el motivo por el cual el administrador buscaba desalojar a los perros del lugar, pues siempre le ha molestado ver perros en las puertas de acceso, así como sus platos y baldes, que —según él— dan ‘mal aspecto’”, afirma la organización en el material difundido.

Asimismo, denunciaron que desde el año 2023 se habrían realizado acciones para provocar a los perros y presentarlos ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como un supuesto riesgo, con el fin de justificar su retiro del recinto.

Congresista solicita investigación al IPD

Tras conocerse la denuncia, el congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, integrante del Bloque Parlamentario por la Defensa y Protección Animal, envió un oficio al presidente del IPD, Sergio Luis Ludeña Visalot, solicitando una investigación y un informe detallado sobre las acciones adoptadas frente a lo ocurrido.

Según la denuncia pública, el administrador de la Villa Panamericana, Eduardo Celis, habría restado importancia a los hechos y no habría mostrado empatía frente a la situación de los animales.

Los perros no resultaron heridos, pero sí afectados

La organización precisó que ninguno de los perros resultó herido físicamente; sin embargo, advirtió que los animales quedaron visiblemente afectados por el estrés generado tras la alteración de su entorno.

Los defensores recordaron que los perros viven desde hace años en la Villa Panamericana, donde se alimentan, descansan bajo los árboles y acompañan al personal de vigilancia, por lo que consideran que ese espacio constituye su hábitat comunitario.

Antecedentes y riesgos documentados

Un informe sobre la historia de la Villa Canina Lima 2019 detalla el origen del cuidado de los perros durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como el trabajo articulado de voluntarios, trabajadores y empresas que apoyaron su protección y esterilización.

Asimismo, se incorporó un informe técnico sobre inundaciones en el Bosque 2 de la Villa Panamericana, en el que se advierte que desde 2023 se registran empozamientos de aguas residuales, afectación de la flora y fauna, proliferación de mosquitos y riesgos para la salud pública y el bienestar animal.

Llamado a las autoridades y a la ciudadanía

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para evitar presuntos abusos contra los animales y garantizar su protección.

“¡Los perritos de la Villa no están solos! ¡Somos su voz, somos su fuerza!”, señalaron.

Hasta el cierre de esta nota, los defensores de los animales esperaban un pronunciamiento oficial y la adopción de medidas concretas que aseguren el bienestar de los perros que habitan en la Villa Panamericana.

Notas relacionadas
Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

LEER MÁS
Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

LEER MÁS
Vecinos de Chorrillos exigen justicia tras la muerte de mascotas por balines: "Queremos justicia por todos los animalitos"

Vecinos de Chorrillos exigen justicia tras la muerte de mascotas por balines: "Queremos justicia por todos los animalitos"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

LEER MÁS
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025