Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

El ingreso de maquinaria pesada a la Villa Panamericana, en el distrito de Villa El Salvador, ha generado preocupación entre defensores de los animales. Los activistas denunciaron un presunto acto de crueldad animal que habría puesto en riesgo a los perros comunitarios de la Villa Canina Lima 2019, animales que habitan desde hace años en el recinto.

De acuerdo con la denuncia, un tractor ingresó a una de las zonas donde los perros descansan, alterando su entorno y provocando estrés y temor en los animales. La situación también reavivó la preocupación por posibles intentos de desalojo y por antecedentes de afectación ambiental en la zona.

“Han ingresado maquinaria pesada a su zona de descanso”

La organización Villa Canina Lima 2019 difundió un video en el que se observa el interior del espacio y explicó que la maquinaria ingresó debido a la construcción de una nueva infraestructura.

“Se encontraba un tractor dentro de la villa, ya que se va a construir una gran poza. La están edificando al lado de la antigua, la cual no cumple con las condiciones técnicas mínimas para su uso. Tendrá las mismas características, pero será mucho más grande y profunda”, señalaron.

Según indicaron, el ruido, las vibraciones y el movimiento constante de la maquinaria habrían afectado la tranquilidad de los animales y modificado de manera abrupta su hábitat.

Acusan intento de desalojo de los perros

Villa Canina Lima 2019 sostiene que la construcción de esta nueva poza sería el principal motivo para retirar a los perros del lugar.

“La construcción de la poza es el motivo por el cual el administrador buscaba desalojar a los perros del lugar, pues siempre le ha molestado ver perros en las puertas de acceso, así como sus platos y baldes, que —según él— dan ‘mal aspecto’”, afirma la organización en el material difundido.

Asimismo, denunciaron que desde el año 2023 se habrían realizado acciones para provocar a los perros y presentarlos ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como un supuesto riesgo, con el fin de justificar su retiro del recinto.

Congresista solicita investigación al IPD

Tras conocerse la denuncia, el congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, integrante del Bloque Parlamentario por la Defensa y Protección Animal, envió un oficio al presidente del IPD, Sergio Luis Ludeña Visalot, solicitando una investigación y un informe detallado sobre las acciones adoptadas frente a lo ocurrido.

Según la denuncia pública, el administrador de la Villa Panamericana, Eduardo Celis, habría restado importancia a los hechos y no habría mostrado empatía frente a la situación de los animales.

Los perros no resultaron heridos, pero sí afectados

La organización precisó que ninguno de los perros resultó herido físicamente; sin embargo, advirtió que los animales quedaron visiblemente afectados por el estrés generado tras la alteración de su entorno.

Los defensores recordaron que los perros viven desde hace años en la Villa Panamericana, donde se alimentan, descansan bajo los árboles y acompañan al personal de vigilancia, por lo que consideran que ese espacio constituye su hábitat comunitario.

Antecedentes y riesgos documentados

Un informe sobre la historia de la Villa Canina Lima 2019 detalla el origen del cuidado de los perros durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como el trabajo articulado de voluntarios, trabajadores y empresas que apoyaron su protección y esterilización.

Asimismo, se incorporó un informe técnico sobre inundaciones en el Bosque 2 de la Villa Panamericana, en el que se advierte que desde 2023 se registran empozamientos de aguas residuales, afectación de la flora y fauna, proliferación de mosquitos y riesgos para la salud pública y el bienestar animal.

Llamado a las autoridades y a la ciudadanía

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para evitar presuntos abusos contra los animales y garantizar su protección.

“¡Los perritos de la Villa no están solos! ¡Somos su voz, somos su fuerza!”, señalaron.

Hasta el cierre de esta nota, los defensores de los animales esperaban un pronunciamiento oficial y la adopción de medidas concretas que aseguren el bienestar de los perros que habitan en la Villa Panamericana.