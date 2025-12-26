Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

La Policía en la región Puno se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, porque uno de sus miembros robó un vehículo particular estacionado en la vía pública. El hecho ocurrió en el distrito fronterizo de Desaguadero.

El SO2 Jhonatan Huirse Silva (30) reconoció que utilizó un patrullero policial para hacer seguimiento al vehículo de placa V8F-396 y llevárselo con una persona particular hacia el departamento de Moquegua. Para cometer el delito, se aseguró que el propietario descansaba en su vivienda.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Policía muere tras disparo de su compañero en vivienda cercana a base PNP de Trujillo

El caso es un escándalo. El robo se perpetró a las 03:22 a.m. del 25 de diciembre. De acuerdo a cámaras de seguridad, el patrullero de placa EPE-433 pasó varias veces por el inmueble del agraviado ubicado en el jirón independencia, para estudiar todas las posibilidades de peligro. Durante una hora y media el carro policial pasó por donde estaba estacionada la unidad más de cuatro veces y por los alrededores en siete oportunidades.

Posteriormente, el suboficial regresó a la comisaría, dejó el patrullero y salió por la parte posterior, ya vestido de civil. Desde el puesto policial hasta el lugar del vehículo tardó en llegar diez minutos. Llegó con el rostro cubierto con un barbijo y capucha de pollera. Abrió la puerta de la unidad, encendió el vehículo y se lo llevó. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Agraviado dice que fue amenazado por policías

El propietario del carro, Vidal Fredy Chambilla Condori, aseguró a La República que semanas atrás se quedó dormido en su carro en la vía pública porque estaba cerca un patrullero, pero cuando despertó ya no había la llave de su unidad ni su celular. No obstante, dijo que por cámaras de seguridad se percató que era objeto de seguimiento por personas particulares con perfil de policías. Hasta ese momento desconocía que los asaltantes eran miembros del orden.

“Estos señores no actúan solos. La policía está metida y trabajan con civiles”, aseguró.

Chambilla Condori dijo que al promediar las 07 a.m. acudió a la comisaría a denunciar el caso, pero los miembros del orden literalmente lo amenazaron con tomar acciones legales por culpar a los efectivos de estar implicados. Indicó que después el propio suboficial Jhonatan Huirse Silva lo buscó para solucionar el caso en reserva y le ofreció 30 mil soles para que no formule ninguna denuncia.

Carro apareció en Moquegua

La unidad fue encontrada antes del mediodía en el centro poblado de Los Ángeles, en el departamento de Moquegua, lugar donde reside el agente implicado en el robo.

Los comuneros aymaras pidieron el cambio de todos los policías de la comisaría de Desaguadero y exigen la presencia del jefe de la Región Policial Puno, general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros.