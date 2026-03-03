La conductora e influencer María Pía Copello utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre una publicación engañosa que circula en internet y que promociona un supuesto casino vinculado a ella y a su esposo, el empresario Samuel Dyer. La creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente para evitar que usuarios caigan en posibles estafas.

La también empresaria explicó que la imagen viral muestra una supuesta plataforma de apuestas llamada 'Copello Casino', acompañada por una fotografía suya junto a Samuel Dyer. Ante la difusión del anuncio, la influencer reaccionó con indignación y aclaró que ni ella ni su familia tienen relación con ese negocio digital.

María Pía Copello preocupada por aviso falso en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, María Pía Copello compartió una captura del anuncio que circula en internet. En la publicación aparece el mensaje: “El primer casino online de Copello. ¡Ya está aquí! Copello Casino”, acompañado por una imagen donde aparece junto a su esposo, Samuel Dyer.

La influencer fue tajante al desmentir la información. Sobre la imagen escribió un breve mensaje para alertar a su comunidad digital: “¡Esto es falso!”, dejando en claro que no existe ningún casino creado por ella ni por su esposo.

En un segundo mensaje, María Pía Copello reforzó la advertencia con una frase directa dirigida a sus miles de seguidores: “No se dejen estafar, por favor”, enfatizando que la publicación busca engañar a personas que podrían confiar en la supuesta relación entre ella, Samuel Dyer y el mencionado casino.

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina

Hace unos días, María Pía Copello se pronunció sobre la relación de amistad que mantiene con la periodista Magaly Medina. Durante una reciente emisión de su pódcast 'Sin + que decir', la conductora respondió a los comentarios surgidos en su propio programa y aseguró que ese vínculo personal no significa recibir trato preferencial ni estar libre de críticas públicas.

En medio del debate que se generó durante la conversación, María Pía Copello sostuvo que su cercanía con Magaly Medina es conocida por el público y siempre ha sido transparente. La conductora enfatizó que esa amistad no ha impedido que la periodista la cuestione cuando lo considera necesario. “Magaly es mi amiga, todo el mundo lo sabe, y cuando me tiene que chancar, me chanca”, comentó, dejando en claro que también ha sido objeto de comentarios críticos cuando la situación lo ha ameritado.