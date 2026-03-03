Carnavales en Pucallpa 2026: agua, tradición y alegría en la Amazonía peruana

Las celebraciones comenzaron en febrero y se extenderán hasta la primera semana de marzo, convirtiendo a la ciudad en uno de los destinos más vibrantes de la Amazonía peruana durante este verano. | Créditos: Silvana Quiñonez / URPI-LR

En Pucallpa se celebra uno de los festivales de pintura con agua más grandes del país. Durante semanas, la ciudad se convierte en un espacio de celebración colectiva en el que visitantes y pobladores participan en actividades tradicionales, concursos, rituales y fiestas populares que reflejan la identidad amazónica. Si aún no has viajado, todavía estás a tiempo de sumarte a esta experiencia.

El XXXV Carnaval Ucayalino 2026 inició el 20 de febrero con una agenda que incluyó la elección de la Miss Carnaval Ucayalino 2026, una carrera 10K y diversas actividades recreativas. También destacó la feria artesanal, agroindustrial y gastronómica 'Jakon Biri' ("fiesta bonita"), que reunió a emprendedores locales y contó con presentaciones de Juaneco y su Combo, Nydya, Nataly Díaz, Guakumvá y Anita Tunjar.

Según informó a La República el director regional de Turismo de Ucayali, Wilber Trujillano Alcalá, la celebración se extenderá hasta el 8 de marzo con el Carnavalazo Interactivo 2026, que será la mayor jornada de pintura de la Amazonía.

Corso carnavalesco pintó de colores las calles de Pucallpa

El viernes 27 de febrero se realizó el concurso de comparsas y carros alegóricos 'Costumbres de mi tierra', uno de los eventos centrales del Carnaval Pucallpino, en el que desfilaron delegaciones de barrios, instituciones y agrupaciones culturales con trajes inspirados en la biodiversidad, los mitos y las tradiciones de la selva.

Las carrozas, trabajadas durante semanas, destacaron por su creatividad y mensaje cultural, mientras las comparsas pusieron ritmo a la jornada con danzas típicas y música regional.

Asimismo, el juego con agua —sello característico del carnaval en la “Tierra Colorada”— convirtió la actividad en una verdadera fiesta popular donde participaron grandes y chicos.

“El recorrido empieza en la avenida Centenario, durante su traslado es común que los participantes arrojen dulces a los niños, mientras que otros aprovechan para tirar algunos globos de agua. Cuando ya vamos llegando a la plaza, allí se arma una fiesta total con baños de pintura”, comentó a La República el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini.

Tras las presentaciones de diversos elencos culturales regionales, el primer lugar lo ocupó la Asociación Cultural Folclórica Selva Mía. Mientras que, el concurso de carros alegóricos lo ganó el grupo Los Hijos de Ruta.

La fiesta continúa con el “Sindicato de los Cachudos”

El 1 de marzo se llevó a cabo el tradicional “Festival del Sindicato de Cachudos”, una celebración cargada de picardía y sátira que forma parte esencial del calendario carnavalesco en Pucallpa.

En la cuadra uno del jirón Pachitea, el Sindicato de Cachudos se reúne cada año para dar la bienvenida a todas las personas que confiaron a ciegas en el amor y terminaron lamentando una infidelidad.

Lejos de cualquier interpretación literal, esta actividad representa un espacio de integración social donde el humor es protagonista. Cascos con cuernos, cervezas, pistolas de agua, pintura de colores y compartir anécdotas en las que una persona cuenta cómo fue infiel o cómo fue engañada por su pareja es la regla general de esta celebración que se hace cada vez más popular.

Pandillas gozan y danzan con la humisha

Sin descanso, la fiesta de los carnavales continúa en los barrios con total intensidad donde el juego con agua, talco y barro son nuevamente los protagonistas hasta derribar la humisha al compás de las danzas y el ritmo del redoblante, el bombo y la flautas.

La tradición de la humisha consiste en plantar una palmera u otro árbol adornado con regalos (monedas, globos, prendas, bateas) que se derriba bailando al ritmo de la “pandilla”. Quien logra tumbarla asume el compromiso de organizar la celebración el próximo año, manteniendo viva la costumbre.

“Para nosotros la humisha es fiesta, gozo, alegría y sobretodo celebramos en unión con todos nuestros vecinos, amigos, familiares y con toda la gente que quiere participar, porque también es danza y nuestra identidad, por eso los invitamos a que celebren con nosotros porque es todo los años en este mes de febrero”, comentó una de las participantes de la humisha en el distrito de Manantay.

Gastronomía amazónica: sabores que completan la experiencia

Disfrutar de los carnavales también implica saborear lo mejor de la cocina local. Entre los platos más representativos destacan el juane de gallina, sudado de paiche, roll de maduro, el tacacho con cecina, guiso de majas, entre otros.

En cuanto a bebidas, destacan el tradicional masato, la refrescante aguajina y diversas preparaciones a base de frutas amazónicas que sorprenden por su intensidad y frescura. Para los más aventureros, existen locales especializados como El Barril, donde en su variada carta figura el popular Viborachado, un licor macerado con víbora que se ha convertido en una de las curiosidades más comentadas por los visitantes.

Un destino que aún estás a tiempo de vivir

Los carnavales de Pucallpa comenzaron a fines de febrero y continúan hasta la primera semana de marzo. Esto significa que quienes aún no han viajado todavía pueden ser parte de esta celebración que combina agua, música, tradición y alegría colectiva.

Más que una fiesta, el carnaval pucallpino es una expresión de identidad y hospitalidad amazónica que cada año atrae a más visitantes. La pregunta es: ¿te animas a vivirlo antes de que termine?