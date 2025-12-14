Balacera contra asistentes de una pollada deja un muerto y dos heridos en Villa El Salvador

La Policía Nacional no descarta que los propietarios de la vivienda sean extorsionados. | RPP

Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante una balacera ocurrida la noche del sábado 13 de diciembre en una vivienda del asentamiento humano Balcones de Villa, en el distrito de Villa El Salvador, donde se realizaba una pollada. Según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al exterior del inmueble y dispararon en varias ocasiones contra la fachada.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Quispe Noriega, de 33 años, quien perdió la vida mientras era trasladado a una clínica cercana. Según testigos, Quispe se encontraba en el lugar junto con su esposa y su hijo de tres años cuando se produjo el ataque.

Ataques frecuentes en la zona

Vecinos del asentamiento humano denunciaron que este tipo de ataques son frecuentes en la zona y que las cámaras de seguridad instaladas solo cumplen una función disuasiva, por lo que no habrían registrado el hecho en su totalidad. Esta información deberá ser confirmada por la Policía Nacional, que acordonó la vivienda para realizar las diligencias correspondientes.

“Yo pensé que era un cohete. Tengo un hijo de 13 años y se traumó porque me dijo que le estaban disparando. Siempre hemos pedido una cámara para registrar lo que pasa. No vienen policías ni serenazgo”, declaró una vecina a RPP. Se conoció que las personas heridas fueron trasladadas a clínicas locales, donde recibieron atención médica para ser estabilizadas.

No descartan extorsión

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un intento de extorsión contra los propietarios de la vivienda. El caso continúa en investigación, mientras se espera acceder a las imágenes de videovigilancia que permitan identificar a los responsables.

