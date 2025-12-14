HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Sociedad

Balacera contra asistentes de una pollada deja un muerto y dos heridos en Villa El Salvador

Dos atacantes en motocicleta dispararon varias veces contra la vivienda, donde se encontraba la víctima junto a su familia. Testigos aseguran que los ataques son frecuentes en la zona.

La Policía Nacional no descarta que los propietarios de la vivienda sean extorsionados.
La Policía Nacional no descarta que los propietarios de la vivienda sean extorsionados. | RPP

Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante una balacera ocurrida la noche del sábado 13 de diciembre en una vivienda del asentamiento humano Balcones de Villa, en el distrito de Villa El Salvador, donde se realizaba una pollada. Según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al exterior del inmueble y dispararon en varias ocasiones contra la fachada.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Quispe Noriega, de 33 años, quien perdió la vida mientras era trasladado a una clínica cercana. Según testigos, Quispe se encontraba en el lugar junto con su esposa y su hijo de tres años cuando se produjo el ataque.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

lr.pe

Ataques frecuentes en la zona

Vecinos del asentamiento humano denunciaron que este tipo de ataques son frecuentes en la zona y que las cámaras de seguridad instaladas solo cumplen una función disuasiva, por lo que no habrían registrado el hecho en su totalidad. Esta información deberá ser confirmada por la Policía Nacional, que acordonó la vivienda para realizar las diligencias correspondientes.

“Yo pensé que era un cohete. Tengo un hijo de 13 años y se traumó porque me dijo que le estaban disparando. Siempre hemos pedido una cámara para registrar lo que pasa. No vienen policías ni serenazgo”, declaró una vecina a RPP. Se conoció que las personas heridas fueron trasladadas a clínicas locales, donde recibieron atención médica para ser estabilizadas.

PUEDES VER: Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

lr.pe

No descartan extorsión

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un intento de extorsión contra los propietarios de la vivienda. El caso continúa en investigación, mientras se espera acceder a las imágenes de videovigilancia que permitan identificar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

LEER MÁS
Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

LEER MÁS
Joven muere tras ser atropellada en Villa El Salvador: chofer intentó fugar y vehículo registra multa de más de S/1.000

Joven muere tras ser atropellada en Villa El Salvador: chofer intentó fugar y vehículo registra multa de más de S/1.000

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara estaría ganando en el extranjero con más de 400 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: así va la votación entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Sociedad

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por aumento de pagos de hasta 200% en trámites administrativos

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Indyra Oropeza: "El congresista Muñante, es irresponsable (...) no puede votar desde la desinformación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025