HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

Tras la indignación, los vecinos quemaron enseres de al menos dos presuntas cantinas. La PNP detuvo a dos personas, uno de ellos menor de edad.


Policía confirmó que los detenidos integraban la banda criminal Los Vándalos de Juliaca. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
Policía confirmó que los detenidos integraban la banda criminal Los Vándalos de Juliaca. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Un ciudadano fue hallado sin vida en el jirón San Salvador, a inmediaciones del terminal terrestre de Juliaca, en Puno. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes sospechan que la víctima habría salido de una cantina clandestina que operaba en la zona. Por ese motivo, los pobladores decidieron prenderle fuego a varios objetos frente a los locales. La Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron de inmediato para realizar las diligencias y el levantamiento del cadáver.

Puedes ver: Detienen a dos sujetos con armas de fuego en plena víspera y celebración por Navidad en Juliaca

lr.pe

El hallazgo ocurrió la noche del domingo 28 de diciembre, lo que intensificó la conmoción en la ciudad. La víctima fue identificada como Fidel Cutipa Sucari (33), quien fue trasladado a la morgue para realizarle la necropsia correspondiente, que permitirá determinar las causas exactas de la muerte. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Al menos tres locales resultaron perjudicados

Tras conocerse el hecho, los pobladores se organizaron y dirigieron su protesta hacia las cantinas clandestinas. Colocaron llantas y objetos frente a las puertas, que luego fueron incendiados. Según la Policía al menos tres locales resultaron perjudicados, con las puertas forzadas, muebles sacados y quemados en plena vía pública. Paralelamente, los vecinos exigían el cierre de los establecimientos ilegales.

Un poblador y un adolescente fueron detenidos

Tras el hecho, efectivos policiales detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Juliaca. No obstante, pobladores de la zona señalaron que la intervención resultó confusa, pues inicialmente no quedó claro cómo se produjo la detención. Finalmente, las autoridades confirmaron que ambos quedaron bajo investigación por su presunta participación en disturbios y daños a la propiedad.

Puedes ver: Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

lr.pe

Los vándalos de Juliaca

Horas después, la Policía confirmó que los detenidos integraban la banda criminal Los Vándalos de Juliaca. Se trata de Cliver Batistuta Coila Apaza (31), alias 'Destructor', y A.A.P.D.C. (16), alias 'Chiki', quienes estarían implicados en delitos contra el patrimonio, hurto agravado y receptación, además de disturbios en agravio de una ciudadana identificada como Nayda Champi Luna (30).

Durante la intervención se incautaron dos celulares: un Samsung Galaxy A12 negro y un Redmi Note 9 azul. El caso fue comunicado a los fiscales Eduardo Carrizales Condori y Efraín Wilfredo Condori Cruz, quienes supervisan las diligencias legales.

Notas relacionadas
Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

Falleció trabajando en Navidad: comerciante con problemas respiratorios pierde la vida cuando vendía panetones en Juliaca

LEER MÁS
La agenda cultural: estreno de “Uyariy”, documental sobre las matanzas 2022-2023; concurso literario y exposición

La agenda cultural: estreno de “Uyariy”, documental sobre las matanzas 2022-2023; concurso literario y exposición

LEER MÁS
Detienen a dos sujetos con armas de fuego en plena víspera y celebración por Navidad en Juliaca

Detienen a dos sujetos con armas de fuego en plena víspera y celebración por Navidad en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025