Policía confirmó que los detenidos integraban la banda criminal Los Vándalos de Juliaca. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Un ciudadano fue hallado sin vida en el jirón San Salvador, a inmediaciones del terminal terrestre de Juliaca, en Puno. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes sospechan que la víctima habría salido de una cantina clandestina que operaba en la zona. Por ese motivo, los pobladores decidieron prenderle fuego a varios objetos frente a los locales. La Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron de inmediato para realizar las diligencias y el levantamiento del cadáver.

El hallazgo ocurrió la noche del domingo 28 de diciembre, lo que intensificó la conmoción en la ciudad. La víctima fue identificada como Fidel Cutipa Sucari (33), quien fue trasladado a la morgue para realizarle la necropsia correspondiente, que permitirá determinar las causas exactas de la muerte. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Al menos tres locales resultaron perjudicados

Tras conocerse el hecho, los pobladores se organizaron y dirigieron su protesta hacia las cantinas clandestinas. Colocaron llantas y objetos frente a las puertas, que luego fueron incendiados. Según la Policía al menos tres locales resultaron perjudicados, con las puertas forzadas, muebles sacados y quemados en plena vía pública. Paralelamente, los vecinos exigían el cierre de los establecimientos ilegales.

Un poblador y un adolescente fueron detenidos

Tras el hecho, efectivos policiales detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Juliaca. No obstante, pobladores de la zona señalaron que la intervención resultó confusa, pues inicialmente no quedó claro cómo se produjo la detención. Finalmente, las autoridades confirmaron que ambos quedaron bajo investigación por su presunta participación en disturbios y daños a la propiedad.

Los vándalos de Juliaca

Horas después, la Policía confirmó que los detenidos integraban la banda criminal Los Vándalos de Juliaca. Se trata de Cliver Batistuta Coila Apaza (31), alias 'Destructor', y A.A.P.D.C. (16), alias 'Chiki', quienes estarían implicados en delitos contra el patrimonio, hurto agravado y receptación, además de disturbios en agravio de una ciudadana identificada como Nayda Champi Luna (30).

Durante la intervención se incautaron dos celulares: un Samsung Galaxy A12 negro y un Redmi Note 9 azul. El caso fue comunicado a los fiscales Eduardo Carrizales Condori y Efraín Wilfredo Condori Cruz, quienes supervisan las diligencias legales.