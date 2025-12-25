HOYSuscripcion LR Focus

La agenda cultural: estreno de “Uyariy”, documental sobre las matanzas 2022-2023; concurso literario y exposición

No siempre van de la mano la denuncia y el factor artístico, y este proyecto de Corcuera lo cumple. La fotografía y la música corren a cuenta de Mariano Agudo y Edith Ramos, respectivamente. El documental es una obra maestra.

Javier Corcuera. Foto: Difusión.
Javier Corcuera. Foto: Difusión.

El pasado viernes 19 de diciembre, se estrenó la primera emisión de la sección La República Cultural en el programa Las 10 del día de LR+. En esa ocasión, dimos cuenta del próximo estreno del nuevo documental del reconocido cineasta peruano Javier Corcuera. Uyariy (escuchar en quechua) llegará a las salas de cine a nivel nacional el próximo jueves 8 de enero de 2026. Este documental aborda las matanzas de 2022/2023, cuando miles de peruanos del sur salieron a las calles a pedir nuevas elecciones tras la llegada de Dina Boluarte a Palacio a razón del intento de autogolpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre de 2022. El desenlace: 50 peruanos asesinados, incluyendo adolescentes y niños. El 9 de enero de 2023 es el día que tuvo más muertos: 18.

Javier Corcuera con los Familiares de las víctimas y parte del equipo de la película. Crédito: Amaru Villavicencio.

Javier Corcuera con los Familiares de las víctimas y parte del equipo de la película. Crédito: Amaru Villavicencio.

La República ya dio cuenta de Uyariy, porque estuvo en su estreno mundial en Juliaca, en función para los familiares de las víctimas, el pasado mes de agosto. Es una obra maestra. No siempre van de la mano la denuncia y el factor artístico, y este proyecto de Corcuera lo cumple. La fotografía y la música corren a cuenta de Mariano Agudo y Edith Ramos, respectivamente. El documental es una obra maestra.

A continuación, el trailer de "Uyariy", vía La República Cultural.

Por otro lado, nos llega una buena noticia: el peruano Vincenzo Cavero resultó ganador de la primera edición del Premio UNIR-Cátedra Mario Vargas Llosa de Relato Breve. En las bases se indica que el texto no debe pasar de cuatro páginas, que está abierto a los escritores de cualquier nacionalidad siempre y cuando se escriba en castellano y que el último día de entrega de textos fue el 30 de septiembre. Participaron 548 escritores hispanoamericanos. El jurado estuvo compuesto por Raúl Tola, director de la Cátedra Mario Vargas Llosa, y Guido Fittipaldi, editor de la revista literaria Casapaís. Vincenzo Cavero ganó con el cuento “Rimana”. Felicitaciones.

Este ha sido un gran año a nivel de exposiciones. En este sentido, recomendamos que vayan a ver Los alambristas de Gilda Mantilla y Raimond Chaves en Espacio Germán Kruger Espantoso del ICPNA de Miraflores. Los alambristas es una revisión no cronológica de una obra “conjunta” que se inició en 2001. Este año no solo es data, sino que también nos da una idea de los cambios a nivel mundial que comenzaron a alterar las dinámicas de los modos de vida, en donde el arte no fue ajeno, mucho menos Mantilla y Chaves, quienes exponen juntos luego de seis años. La curaduría estuvo a cargo de Jorge Villacorta. Va hasta este domingo 28.

Lectura

Con Tres mujeres, la escritora Susanne Noltenius ganó el Premio Nacional de Literatura 2017 en la categoría cuento. Este libro fue publicado inicialmente por Animal de Invierno y la actual edición viene a cuenta de Seix Barral. Lo acabamos de releer y lo recomendamos.

