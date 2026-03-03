HOYSuscripcion LR Focus

Las mentiras de López Aliaga y Balcázar en problemas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Cristiano Ronaldo habría dejado Arabia Saudita: su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

De acuerdo a la prensa británica, el lujoso avión de Cristiano Ronaldo partió hacia la ciudad de Madrid ante la reciente escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita en el 2023. Foto: Twitter
La reciente escalada bélica en Medio Oriente registró un ataque con drones en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Este panorama no solo en riesgo la seguridad de los civiles, algunos personajes como Cristiano Ronaldo también se ven afectados y estarían tomando algunas medidas. De acuerdo a los reportes de la prensa británica, el avión privado del astro portugués despegó en la madrugada del lunes con destino hacia Madrid.

A través de distintas plataformas de seguimiento aéreo, los medios The Sun y Daily Mail mostraron que el lujoso Bombardier Global Express 6500 abandonó la ciudad de Riad, donde radica el astro portugués con su familia.

Avión personalizado de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram

Así es el lujoso avión personalizado de Cristiano Ronaldo que partió hacia España. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo habría dejado Arabia Saudita

La aeronave de Cristiano Ronaldo, que se encuentra valorizada en alrededor de 50 millones de euros, realizó un vuelo no comercial rumbo a la capital española. Como es conocido, el popular 'CR7' vive en la capital saudí con su esposa Georgina Rodríguez y sus 5 hijos.

En las últimas horas, varios extranjeros decidieron dejar Arabia Saudita por motivos de seguridad; incluso el Departamento de Estado de EE.UU. pidió a sus ciudadanos que abandonen el país. A pesar de que algunos medios indican que el portugués habría dejado territorio saudí, hasta el momento se desconoce si el futbolista de 41 años o sus familiares se encontraban en el lujoso jet privado.

Se suspendió el partido entre Cristiano Ronaldo y Renato Tapia

A través de un comunciado, la Confederación Asiática de Fútbol anunció al suspensión de todos los partidos de cuartos de final de la AFC Champions League Two. El compromiso entre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Wasl de Renato Tapia se encontraba pactado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Zabeel de Emiratos Árabes Unidos.

