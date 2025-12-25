HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a dos sujetos con armas de fuego en plena víspera y celebración por Navidad en Juliaca

Los jóvenes fueron intervenidos en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos cuenta con antecedentes por hurto.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hurto. Foto: Composición LR / PNP
Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hurto. Foto: Composición LR / PNP

Efectivos policiales detuvieron a dos sujetos en el centro de la ciudad de Juliaca durante la víspera y celebración por Navidad. Ambos portaban armas de fuego y fueron reducidos en operativos de patrullaje preventivo, evitando posibles hechos delictivos en zonas concurridas y generando alarma entre vecinos y transeúntes. 

El primer caso se registró alrededor de las 19:00 horas en el frontis de la pizzería Tupay, ubicada en la intersección del jirón Conima con la avenida Tambopata. Allí fue intervenido Jhon Omar Carrizles Urviola (23), quien se encontraba en actitud sospechosa observando reiteradamente el local lleno de comensales. Tras el registro, se le halló una pistola Glock modelo 25, serie BFRG436, reportada como robada en Lima el 18 de octubre de 2025. 

Padre con discapacidad desaparece de su vivienda: familia clama apoyo para ubicarlo

Tiene antecedentes

Las verificaciones en el sistema policial revelaron que Carrizles Urviola ya había sido detenido en abril de 2022 en Cusco por hurto al interior de un inmueble, donde sustrajo diversos objetos de valor, incluyendo un televisor y una cámara fotográfica. Ante estos antecedentes, no se descartó que pretendiera cometer un robo en el establecimiento intervenido. 

El segundo caso ocurrió pasada la medianoche, a las 00:05 horas, en inmediaciones de la discoteca Las Vegas, ubicada en el cruce del jirón Piérola con el jirón Tumbes. En el lugar fue reducido Zahid Yandel Ordoñez Escarena (18), quien minutos antes había estado amenazando a transeúntes. En su poder se encontró una pistola Glock color negro, con inscripción “9x19 Austria” en la corredera y sin número de serie. 

Ambos detenidos y las armas incautadas fueron puestos a disposición de la Depincri Juliaca, unidad especializada que continuará con las investigaciones. Los jóvenes enfrentan cargos por el presunto delito contra la seguridad pública – peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

