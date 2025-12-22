HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: empresa estatal niega que exista solicitud de procedimiento concursal por parte de UNNA Energía

La petrolera estatal desmintió que se encuentre sometida a un procedimiento concursal ante Indecopi y rechazó interpretaciones alarmistas que puedan inducir a error a los mercados.

El directorio de Petroperú que lidera Luis Canales busca restablecer restablecer su sostenibilidad y eficiencia a través de un proceso de reorganización. Foto: Andina
El directorio de Petroperú que lidera Luis Canales busca restablecer restablecer su sostenibilidad y eficiencia a través de un proceso de reorganización. Foto: Andina

A través de una comunicación remitida a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), Petroperú descartó la existencia de una solicitud presentada por Unna Energía S.A. ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para someter a la empresa estatal a un procedimiento concursal, ya sea preventivo u ordinario.

Si bien reconocieron que afrontan una situación financiera "exigente", la cual se refleja en sus cifras de pérdidas netas (US$355 millones) y un déficit de capital de trabajo que sobrepasa los US$1.347 millones entre enero y septiembre de este año, aseguraron que vienen implementando un proceso de reorganización que apunta a restablecer su sostenibilidad y eficiencia.

"En consecuencia, no existe procedimiento concursal alguno en trámite contra Petroperú ante Indecopi, ni se ha tomado conocimiento formal, por parte de la empresa, de actuación administrativa o judicial de naturaleza equivalente que comprometa su continuidad operativa o financiera.", indicaron a la SMV.

Petroperú rechaza información alarmista sobre proceso concursal

Para el f liderado por Luis Canales, los datos difundidos por algunos medios de comunicación “no reflejan hechos verificados ni corresponde a información oficial, por lo que su aclaración constituye un hecho de importancia conforme a lo previsto en el numeral 6.4 del artículo 6 del Reglamento de Hechos de Importancia”.

Esta respuesta surge luego de que diversos portales revelaran que Unna Energía S.A., compañía de la corporación Aenza, habría interpuesto ante Indecopi una solicitud para comenzar un procedimiento concursal, cuyos principales argumentos sería presuntos incumplimientos de pago, los cuales afectan a proveedores privados.

Esto abriría paso a la convocatoria de una Junta de Acreedores, instancia que debería decidir el futuro de la compañía. En primer orden, se podría optar por un plan de reestructuración en un plazo razonable y el otro camino es que la Junta avale la disolución y liquidación de Petroperú, en caso no se encuentre de acuerdo con la propuesta de reflotamiento.

No obstante, este tipo de procedimientos concursales suelen llevarse de forma reservada hasta su notificación legal a las partes involucradas. Para Petroperú, estas interpretaciones son alarmistas, imprecisas e incluso "pueden inducir a error a los mercados, a los trabajadores o a la ciudadanía". Y es que, cualquier controversia o reclamación presentada por terceros no implica la apertura de un proceso concursal, enfatizaron.

Finalmente, señalaron que la relación comercial con Unna Energía S.A. se enmarca dentro de operaciones ordinarias del sector, las cuales se encuentran debidamente registradas, reveladas y gestionadas conforme a la normativa contable vigente, sin que ello suponga, en modo alguno, una situación de insolvencia financiera.

MEF descarta nuevo apoyo financiero a Petroperú

En RPP Noticias, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, descartó la existencia de una nueva inyección económica a Petroperú. En ese sentido, anunció que, antes de finalizar el año, se publicarán una serie de medidas para que la petrolera estatal "deje de seguir generándole gastos al Estado".

"Desde el 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha pagado S/17.000 millones a Petroperú para pagar sus deudas y mantenerlo a flore. Esto es injusto y supera largamente los presupuesto de los ministerios de Salud y Educación (...) Desde el primer hicimos un cambio de gobernanza, pero nos ha costado trabajo porque tenemos dificultad de acceso a información real", explicó la titular del MEF.

Lo cierto es que el devenir de Petroperú está nuevamente en el centro de la opinión pública tras el cambio de gobierno y del nuevo directorio. Los recientes rumores de una posible quiebra han tenido efectos negativos. Según Bloomberg Línea, los bonos de la petrolera cayeron 3,6 centavos para ubicarse en 64,3 centavos de dólar, su nivel más bajos en dos años.

