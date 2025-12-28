El personal de la División de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público allanaron la vivienda del suboficial J. P. A., integrante de la Unidad Antidrogas de la Divincri Piura. El agente es acusado de filtrar información confidencial.

Trascendió que la investigación comenzó luego de que una mujer, detenida en Chulucanas por el presunto delito de tráfico de drogas, declarara que el agente investigado habría recibido pagos indebidos a cambio de información sobre los operativos de la unidad donde laboraba.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El allanamiento se realizó la tarde de este sábado 28 de diciembre en el asentamiento humano San Martín, en el distrito de Veintiséis de Octubre (Piura). En el lugar no se encontró al efectivo policial.

Es importante señalar que, a la par, se llevaron a cabo diligencias en el departamento del abogado A. C. G., en el distrito de Piura. El hombre de leyes, quien no fue encontrado en su domicilio, trabajaba como defensor de la mujer detenida en Chulucanas.