Piura: deudos de víctima de feminicidio piden la máxima sanción; el investigado será juzgado en Ecuador

Poco a poco, la familia de Sandra Villena Manrique va encontrando tranquilidad. Tras la detención el último 23 de diciembre de Vicente Palomino Rosales, su presunto asesino, la familia asegura que se encuentra un paso más cerca de la justicia, pero necesita el apoyo de las autoridades para lograrlo. "¡Necesitamos que las autoridades hagan su trabajo para que se logre la pena máxima!", enfatizó su padre Gerardo Villena.

Como se recuerda, en 2022, el cuerpo sin vida de Sandra Villena fue hallado en el interior de una maleta oculta bajo una cama de hotel, en el balneario Montañitas, Ecuador. En ese entonces, el principal sospechoso era su amigo Vicente, quien fue grabado abandonando el local, luego de rechazar el servicio de limpieza de habitación.

Gerardo Villena detalló a La República que, tras varios meses de intensa y minuciosa búsqueda, lograron descubrir el paradero del presunto victimario. Él se estaba escondido en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, bajo la protección de su familia.

"Supimos que estaba en Piura, lo tenían escondido y no podíamos permitir que una persona que asesinó y que ha agredido a otra mujer estuviera caminando libre por las calles, así que dimos aviso. Él era buscado por la Interpol", manifestó.

"El dolor es para siempre. Nada me va a devolver a mi hija, pero al menos él tiene que pagar por lo que hizo. Queremos que le dicten la pena máxima (…) Ahorita está en el penal de Piura y estamos a la espera de que lo extraditen para que las autoridades de Ecuador lo juzguen", agregó.

Mal presentimiento

El progenitor recordó cómo Sandra Villena conoció a Vicente. "Él enseñaba natación en la misma academia a la que iba mi hija, se conocieron y empezaron a trabajar juntos, él le hacía varios encargos (…). Yo noté algo raro en su forma de ser, se lo dije, pero Sandra pensó que sabía lidiar con ello", contó.

Para Gerardo, Vicente no era una persona confiable, sobre todo porque quería pasar todo el tiempo al lado de su hija. "Se convirtió en una obsesión", enfatizó. Lamentablemente, cuando su hija pidió su ayuda para alejarlo de su vida, ya era demasiado tarde.

Vicente aprovechó el viaje que Sandra realizó a Ecuador para seguirla sin que se diera cuenta. Incluso - relata el padre de la víctima- evadió los controles de Aduana y el registro del hotel. El desenlace fue fatal: muerte por asfixia, indicaron los forenses.

“Era una buena hija, estudiosa, inteligente, responsable, divertida y amaba viajar”, describió su padre.

Premio internacional lleva su nombre

Gerardo Villena revela que fruto del esfuerzo y dedicación de su hija en el extranjero, ahora un premio que se entrega anualmente en Londres ahora lleva su nombre.

"Es un premio póstumo. Hay un periódico especializado en tecnología que premia a las consultoras del año. Se hace en Londres todos los años y ahora han creado este premio que lleva por nombre Heroína Anónima Sandra Villena", precisó Gerardo y detalló que se entrega a las mujeres emprendedoras que hacen aportes a la tecnología a nivel mundial. "Estoy orgulloso de lo que ha logrado mi hija".

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

