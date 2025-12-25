HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: joven muere arrollado por tráiler en vísperas de Navidad

La víctima, que se desplazaba en una motocicleta, cayó y no logró ponerse a buen recaudo. Pobladores culpan al mal estado de las pistas.

La víctima era un aficionado al fútbol y formó parte de las filas del club Defensor Unión. Foto: Composición LR / Cortesía
La víctima era un aficionado al fútbol y formó parte de las filas del club Defensor Unión. Foto: Composición LR / Cortesía

A pocas horas de celebrar la Navidad, una familia se sumió en la tristeza, luego de que un joven de 18 años perdiera la vida tras ser arrollado por un tráiler en Piura.

El trágico accidente de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Augusto B. Leguía y la calle La Libertad, en el distrito de La Unión.

Emanuel Yesquén Armas (18), iba como copiloto en una motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio y cayó debajo del pesado vehículo. Lamentablemente, aunque su amigo logró salvarse saltando de la moto, Emanuel no lo logró y falleció en el acto.

Hasta el lugar llegó personal del Ministerio Público para iniciar con el levantamiento del cuerpo; mientras, uno a uno fueron llegando los familiares y amigos, sin poder creer lo sucedido.

PUEDES VER: Piura: árbol navideño del distrito de La Unión se incendia en Nochebuena

lr.pe

Pistas en mal estado

Por su parte, los moradores de la zona culparon al mal estado de las pistas. "Los tráilers tienen que pasar por estas zonas de tráfico regular porque hay muchos bloqueos y, para colmo, las pistas están rotas, uno pierde el equilibrio (...) esto es una tragedia que pudo evitarse", sentenció un vecino a un medio local.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la municipalidad; estás imágenes servirán para poder esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.

Los deudos de Emanuel Yesquén lloran inconsolablemente su repentina partida, sobre todo porque ocurrió horas antes de la Navidad. Él era un joven apasionado por el fútbol que formó parte de las filas del club Defensor Unión, además disfrutaba de salir a pasear y conocer nuevos lugares con sus amigos.

