Relatos Salvajes: el caso de Lizeth Marzano, por Julissa Mantilla

El éxito de la película argentina “Relatos Salvajes” (Damián Zsifrón, 2014) se encuentra en que presenta historias que rayan con lo absurdo pero que reflejan lo cotidiano y despiertan cierto nivel de identificación.

Una de ellas, “La propuesta”, vino a mi mente ante el caso de la campeona nacional de buceo libre Lizeth Marzano, quien fue atropellada y abandonada por Adrián Villar, cuando corría en San Isidro. Las irregularidades de este caso tuvieron su punto máximo cuando las cámaras de seguridad registraron a Villar rodeado de sus allegados en un parque, a poca distancia del lugar donde Lizeth moría, lo cual desarma el argumento de su defensa, esto es, que un shock nervioso lo había llevado a una clínica y que eso le impidió ayudarla.

En la película, Santiago atropella y mata a una mujer, la abandona y pide ayuda a sus millonarios padres. El padre le propone a José, el casero, que asuma la responsabilidad a cambio de un enorme pago. Poco a poco, el abogado de la familia, el Fiscal y el propio José exigen más dinero, en una pelea que se reduce a codicia y corrupción, al punto que cuando la culpa hace que Santiago quiera confesar, todos gritan que no lo haga. La ambición le gana a la moral.

Nunca sabremos con exactitud de qué hablaron Adrian Villar y su entorno en ese parque o por qué la policía llegó a la casa de la novia de Villar, ingresó pero no lo detuvo. Lo cierto es que lo sucedido merece una cuidadosa investigación para que todos los involucrados asuman la responsabilidad que les toca.

En la historia, todos ceden en el monto a cobrar, José se entrega pero es asesinado por el esposo de la víctima, porque el acuerdo que los igualaba en perversidad no alcanzaba para liberar a José de su precario lugar en la vida.

La muerte de Lizeth no es ficción sino una cruel realidad que su familia afronta, pero lograr justicia podría ayudar a que tengan algo de paz y que el relato salvaje que están viviendo, acabe de una vez.