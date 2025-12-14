HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a chofer en estación Bayovar de la Línea 1 del Metro: equipo Delta detuvo al presunto sicario

Las autoridades de San Juan de Lurigancho iniciaron una persecución contra el principal sospechoso tras recibir la alerta del ataque, lo cual terminó con su captura.

El presunto sicario fue detenido por la unidad especial Delta en San Juan de Lurigancho.
El presunto sicario fue detenido por la unidad especial Delta en San Juan de Lurigancho. | Composición LR | Difusión

Durante la tarde del domingo 14 de diciembre se reportó un asesinato en los exteriores de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según información preliminar, un presunto sicario disparó contra un conductor que se desplazaba por la avenida Wiesse. Tras recibir la alerta, la unidad especial de élite Delta inició una persecución contra el vehículo implicado en el ataque y logró capturar al principal sospechoso.

Las cámaras de seguridad registraron el intento de huida del implicado, quien abordó una miniván para escapar de la escena del crimen. Momentos después, personal de serenazgo del distrito lo interceptó; no obstante, el sujeto apuntó con un arma a uno de los agentes para continuar con su fuga. “El detenido disparó contra dos serenos para intentar escapar”, declaró un trabajador de la municipalidad.

Sicario balea a chofer en exteriores de estación Bayovar

De acuerdo con la información policial, dos sicarios a bordo de una miniván le cerraron el paso al conductor para luego dispararle en repetidas ocasiones. Tras ello, se dieron a la fuga en presencia de varios testigos y transeúntes. Trascendió que la víctima estaba acompañado de una mujer, quien intentó auxiliarlo tras el ataque, mientras alertaba a las autoridades.

Nota en desarrollo

