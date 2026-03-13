Jairo Concha en el centro de la polémica, dado que la Comisión Disciplinaria sancionó al volante de Universitario y al entrenador por las incidencias registradas en el Estadio Alberto Gallardo. Es importante destacar que Alianza Lima, sin necesidad de meterse, denunció el suceso y logró su objetivo. Por este motivo, Tito Ordoñez fue consultado por la injerencia aliancista.

El volante de Universitario discutió fuertemente contra unos hinchas de Sporting Cristal y todo se salió de control por un par de insultos de los barristas, pero la polémica se prendió por el reclamo del popular club de La Victoria.

PUEDES VER: Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

¿Qué dijo Tito Ordoñez sobre la sanción de Jairo Concha?

“Absolutamente ningún comentario tengo para decir. Esto corresponde a la Comisión Disciplinaria. Al final todas las instituciones y personas tienen el legítimo derecho de expresarse como deseen. Es un tema netamente disciplinario”, enfatizó Tito Ordoñez en Latin Media.

¿Qué dice la Comisión Disciplinaria sobre Javier Rabanal y Jairo Concha?

SANCIONAR al OFICIAL FRANCISCO JAVIER RABANAL HERNÁNDEZ , director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de CUATRO (4) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.

, director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución. SANCIONAR al JUGADOR JAIRO CONCHA GONZÁLES, del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de DOS (2) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.



¿Cuándo será el siguiente partido de Universitario?

El próximo duelo de Universitario de Deportes será ante UTC este sábado 14 de marzo a las 8.30 p. m. Este partido corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y tendrá como escenario el Estadio Monumental U Marathon.