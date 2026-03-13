Cecilia Tait criticó tanto a clubes que ponen trabas a las jugadoras como a las voleibolistas que rechazan la convocatoria a la selección. Foto: captura de Ovación/El Poli.pe

Cecilia Tait criticó tanto a clubes que ponen trabas a las jugadoras como a las voleibolistas que rechazan la convocatoria a la selección. Foto: captura de Ovación/El Poli.pe

Pese al reciente crecimiento de la Liga Peruana de Vóley, en los últimos meses han habido algunos roces entre los clubes que disputan el torneo y la Federación Peruana de Vóley (FPV), entidad que lo organiza. Según Cecilia Tait, integrante del histórico equipo de las Matadoras de la selección, uno de los puntos que genera discrepancia entre ambas partes es el referente a la gestión de las jugadoras.

La 'Zurda de Oro' afirmó que los directivos de los cuadros locales dificultan la integración de las voleibolistas al representativo nacional. “Controlan a las jugadoras, les prohíben participar. Les dicen: ‘¿Selección? Que juegue tu abuelita'", declaró Tait en una entrevista para Ovación en la que también se mostró en contra de que los clubes asuman el rol central en la administración del campeonato.

Cecilia Tait critica a directores deportivos de clubes peruanos

"Tiene que haber un balance. Si los clubes deciden que son ellos los administradores, porque acá no es un tema técnico o deportivo de administrar la Liga, es un tema de dinero… Creo que sería la ruina de la selección, de la federación peruana", comentó la exvoleibolista, para luego lanzar un comentario a manera de indirecta.

"¿Por qué no piensan eso los directores deportivos de cada club? Han olvidado que fueron seleccionadas. No voy a mencionar nombres", agregó la medallista olímpica en Seúl 88.

Cecilia Tait critica a jugadoras que rechazan convocatoria

En otro momento, Tait también cuestionó a las voleibolistas que se niegan a aceptar el llamado de la selección, para las cuales incluso pidió castigos: "Ahora la liga ha logrado un fuerte impacto a través de la televisión y ha creado deportistas famosas que creen que eso es lo máximo a lo que pueden aspirar. Hay algunas que dicen: ‘Ya no quiero nada. ¿A la selección? No hay forma’. ¿Por qué? Por problemas con personas, por detalles menores como que no les dieron agua o alguna otra cosa"

"Se dan el lujo de rechazar la convocatoria, cuando debería ser al revés. Aunque uno no puede entrar en la mentalidad de cada quien, porque tendrán sus motivos, si ese es su techo, eso es lo máximo para ellas. No comparto esa postura, pero podría entenderse. Mejor dicho, si no quieren estar en la selección, deberían recibir sanciones", sostuvo.