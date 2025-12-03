HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Detienen a policía en presunto estado de ebriedad por robar celular a mototaxista en Barranca: "Me tiró al piso"

El agente, identificado como Daniel Gustavo Jamanca Fernández, se encontraba de vacaciones cuando cometió el delito. La víctima afirmó que el policía realizó disparos antes de huir del lugar.

Detienen a policía en presunto estado de ebriedad por robar celular a mototaxista en Barranca
Detienen a policía en presunto estado de ebriedad por robar celular a mototaxista en Barranca | Foto: composición LR/Latina.

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Daniel Gustavo Jamanca Fernández (24), fue intervenido por personal de Serenazgo y por sus propios colegas tras ser acusado de robarle a un mototaxista su celular iPhone 11 Pro en las inmediaciones del cerro Mirador Cristo Redentor, en el distrito de Barranca.

Según el testimonio de la víctima, el efectivo —que labora en la Comisaría de Barranca y se encontraba de vacaciones— lo habría amenazado con un arma de fuego y lo lanzó al suelo para despojarlo de sus pertenencias.

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

“Él me dice dame plata o te quemo. Todas mis pertenencias las tira al piso. Sus colegas le pueden indicar porque han encontrado mi cargador en el piso”, sostuvo para Latina la víctima, quien expresó que el agente actuó bajo los efectos del alcohol.

Víctima denuncia que policía le disparó al momento de huir

El mototaxista, identificado como Roy Chávez (32), denunció que el oficial le habría disparado durante su intento de fuga, aunque para su fortuna errando en la dirección. Según indicó un medio local de la zona, el suboficial habría utilizado una pistola Glock calibre 380 ACP. A pesar de su intento de escape, fue capturado en el mirador gracias a un rápido cerco policial. El detenido fue trasladado a la Depincri Barranca, donde permanecerá detenido mientras se desarrollan las investigaciones por presunto robo agravado.

En conferencia de prensa, el General PNP Manuel Mundaca, jefe policial de la región Huacho, lamentó la situación y expresó que la mayoría de los efectivos actúa dentro del marco legal. “En un contexto donde hay muchas irregularidades, informalidad, corrupción, en nuestra Policía. El 99.9%, que somos los buenos, intervenimos a los malos y lo colocamos en el lugar donde tienen que estar”, señaló.

Los agentes de investigación analizan las acciones para esclarecer las responsabilidades y circunstancias exactas del asalto, mientras el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el oficial, que fue internado en el penal de Carquin.

