Auto de carga pesada impacta contra vivienda en Ancón: chofer falleció tras el accidente

El accidente ocurrió en el asentamiento humano 21 de Marzo; en el distrito limeño de Ancón. El vehículo habría sufrido una falla en los frenos y las autoridades aún no identifican a la víctima.

Motocarga impacta contra una vivienda en Ancón.
Motocarga impacta contra una vivienda en Ancón. | Juan José Cáceres

Un conductor de motocarga falleció el lunes 22 de diciembre tras impactar su vehículo contra un inmueble en el asentamiento humano 21 de Marzo, en el distrito de Ancón. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo —con placa 2647KA— habría sufrido una presunta falla en el sistema de frenos antes del choque.

Producto del impacto, el conductor quedó atrapado y perdió la vida en el lugar. Agentes de serenazgo del distrito acudieron a la zona para atender la emergencia y acordonar el área. Familiares del occiso aún no se han apersonado a la zona del accidente.

Víctima aún no ha sido identificada por las autoridades correspondientes. Foto: Juan José Cáceres.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada. Asimismo, peritos de criminalística aún no habían llegado al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, y tampoco se ha identificado a los propietarios del inmueble afectado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

