Delincuentes incendian inmobiliaria en Trujillo: joven mujer queda hospitalizada en estado crítico

Durante el sábado del último fin de semana, delincuentes prendieron fuego dentro de la sede de la inmobiliaria R&G, ubicada en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en Trujillo. Durante el atentado, una joven de 22 años, identificada como Melany Lino Cruz, se encontraba dentro del recinto y no logró escapar.

Tras los llamados de auxilio, una pareja de adultos mayores acudió a su rescate y permitió su traslado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico y con quemaduras en el 80% del cuerpo. Por el momento se desconocen los motivos detrás del ataque, pero la Policía Nacional (PNP) investiga si estaría relacionado con un caso de extorsión.

PNP analiza vínculo de crimen con enfrentamiento de delincuentes

Días antes de que suceda el incendio, el último jueves 18 de diciembre, desconocidos amedrentaron las cámaras de seguridad del lugar. Además, la tarde del 21 de diciembre, agentes de la PNP observaron en el distrito de Alto Trujillo a través de uno de los drones policiales una batalla campal entre delincuentes que tuvo como resultado una persona fallecida.

Tras el incidente, oficiales efectuaron un operativo y detuvo a seis presuntos implicados en el asesinato. Las autoridades investigan ambos casos para determinar si están vinculados. Lino Cruz trabajaba en la inmobiliaria desde hace más de un año y medio.

Por su parte, los familiares de la víctima exigieron a la Policía una investigación inmediata para identificar y capturar a los responsables. Además, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para contribuir con los gastos médicos de la joven, mientras los agentes del orden continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

