Capturan a líderes de La Dinastía Alayón, vinculada al Tren de Aragua | Composición LR | Panamericana / America TV

Capturan a líderes de La Dinastía Alayón, vinculada al Tren de Aragua | Composición LR | Panamericana / America TV

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Gabriela Segovia, alias la 'Madre', y a 'Macaro', líderes de la red criminal Dinastía Alayón, una facción vinculada al Tren de Aragua. Según las autoridades, la organización operaba en Lima Norte y se dedicaba a la explotación sexual de mujeres extranjeras, manteniéndolas bajo control mediante amenazas, violencia y mecanismos de extorsión.

Según las investigaciones, la red utilizaba redes sociales y aplicaciones de mensajería para reclutar víctimas y coordinar a sus integrantes, imponiendo cuotas económicas semanales y reglas estrictas que incluían prohibiciones de contacto con autoridades. Las jóvenes eran sometidas a interrogatorios y, en muchos casos, obligadas al consumo de drogas para facilitar su explotación.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

Reclutamiento y control de víctimas en Lima Norte

El operativo reveló el papel central de los detenidos, como Gabriela Segovia, quien, a través de videollamadas y grupos de WhatsApp, supervisaba la llegada de nuevas víctimas y dictaba normas de funcionamiento para quienes ya estaban bajo su control. “Te preguntan: ‘¿Quién te mandó? ¿Trabajas para el Gobierno o cómo llegaste a la plaza?’”, relató una joven víctima para América Noticias.

Las mujeres captadas enfrentaban deudas iniciales de S/800, con cuotas semanales obligatorias que podían incrementarse en caso de retraso. Además, según indicaron, algunas eran promovidas a 'controladoras' de otras víctimas. El uso de drogas y amenazas físicas también formaba parte de los mecanismos de coerción que usaban contra sus víctimas. Según la Policía, algunas de ellas eran obligadas a consumir estupefacientes para mantenerlas dependientes y asegurar su permanencia en la red.

Capturan a miembros de Dinastía Alayón, vinculada al Tren de Aragua

'Macaro', identificado como el sucesor de 'Mamut', antiguo lider de la banda criminal que actualmente está recluido en el penal de Challapalca, ejercía control directo sobre los puntos de explotación sexual y coordinaba con Gabriela Segovia la administración de cuotas, la logística de los locales y la intimidación a víctimas y testigos, según la PNP. Durante su detención en San Martín de Porres, incluso intentó identificarse con un nombre falso y portar documentos adulterados para evadir a la autoridad.

El operativo también permitió la detención de otros siete integrantes de la red y la identificación de al menos 63 víctimas extranjeras, quienes eran explotadas sexualmente en cinco inmuebles utilizados por la organización. Durante los allanamientos, ejecutados en coordinación con el Ministerio Público, la PNP incautó explosivos, municiones, dispositivos electrónicos y material audiovisual que documentaría agresiones contra las víctimas. Las autoridades informaron que alias 'Macaro' se identificó como Franyert Jesús Aponte Patiño, un nombre que corresponde a un recluso del penal de Tocorón en Venezuela, por lo que su verdadera identidad aún se encuentra en proceso de verificación.

A pesar de estas capturas, la PNP asegura que la estructura criminal sigue activa en el país. El próximo objetivo es Kevin André Rodríguez Lucena, considerado el jefe de la Dinastía Alayón en Perú. Mientras tanto, los operativos continuarán para rescatar a víctimas y clausurar puntos de explotación, reforzando la lucha contra la infiltración de redes criminales extranjeras en Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real