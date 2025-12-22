Extorsiones alcanzaron niveles históricos: estas son las cifras

La Policía Nacional y el Ministerio Público revelaron un panorama alarmante sobre los casos de extorsión que están alcanzando cifras históricas. Este delito, que afecta principalmente a comerciantes, transportistas y empresarios, está vinculado al accionar de organizaciones criminales que lo utilizan como fuente de financiación.

Según Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol PNP) este año hay 25.196 denuncias por extorsión, sin embargo, para el Ministerio Público son 27.029 lo casos registrados.

Es decir, hay 1.833 denuncias por extorsión que el Sidpol no ha registrado entre enero y noviembre del 2025, afirma el analista de datos, Juan Carbajal.

Expertos como el exministro Wilfredo Pedraza señalan que la inseguridad en Lima, Callao y otras ciudades del país está influenciada por factores estructurales como la expansión de grupos armados y el flujo de armas y explosivos.

Estas dinámicas tienen un impacto directo en Lima Metropolitana, agravando la situación de seguridad con modalidades como el escopetazo, contrato para matar, gota a gota virtual, gota a gota presencial, cobro de cupos, chalequeo. Las extorsiones son generalmente vía telefónica, virtual o presencial.

EXTORSIONES POR DISTRITOS

Del 1 de enero al 3 de noviembre de este año hubo 6.367 denuncias por extorsión en la desactivada División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise). Y de esa fecha al 10 de diciembre se registraron 600 casos. (419 noviembre y 181 diciembre) en la nueva División de Investigación de Extorsiones.

En Lima Norte se presentaron 234 denuncias, en Lima Este 153, Lima Centro 149, Lima Sur 52, y en Lima Provincia 12.

El informe de la propia policía identificó a los distritos de Lima Metropolitana más afectados por la actividad delictiva. Estas zonas comparten características como la presencia de áreas comerciales de alta afluencia, espacios abandonados, vulnerabilidad social y económica, y una cultura de impunidad.

Según el exviceminstro del Interior, Ricardo Valdés, estas condiciones, sumadas a un limitado uso de la fuerza policial en los primeros diez meses y un menor control territorial en la ciudad, consolidaron zonas inseguras que generan temor entre los ciudadanos.

Así, del 3 de noviembre a la fecha se registraron en Comas 61 delitos de extorsión, en Ate 58, San Juan de Lurigancho 57, San Martín de Porres 43, Puente Piedra 42, Los Olivos 37, Lima Cercado 34, Carabayllo 26, La Victoria 22, Surco 21, Independencia 19, Pachacamac 16, Santa Anita 16, Rímac 16, Villa El Salvador 12, San Miguel 10, Lurigancho-Chosica 10, Jesús María 9, Lurin 8, El Agustino 8, Ancón 6, Breña 8, Barranco 5, San Isidro 5, Villa María del Triunfo 5, Chorrillos 5, Magdalena del Mar 5, Miraflores 4, Pueblo Libre 4, otros 18.

En Lima Metropolitana hubo 588 y Lima provincias 12. Estas cifras demuestran que la incidencia por el delito de extorsión se concentra en los distritos de Comas, Ate y San Juan de Lurigancho, de acuerdo a la División de Investigación de Extorsiones, unidad a cargo del coronel Víctor Revoredo Farfán.

PRESTAMISTAS, COLEGIOS TRANSPORTISTAS

Según esta unidad, en micros de transporte público hubo 37 casos de extorsión, a prestamistas informales 21, colegios 15, restaurante 15, ómnibus de transporte público 10, bodegas 10, ferretería 9, boticas 8, pollería 8, comida rápida 7, puestos en mercado 7, moto taxis 7, servicios sexuales 6, construcción civil 5, taller de costura 4, taller de mecánica 4, salón de belleza 4, consultorio dental 4, estudios de abogados 4, otros 88 y sin especificar 322.

420 CASOS DE EXTORSIÓN POR WHATSAPP

Revoredo señala que por vía Whatsapp se realizaron 420 extorsiones, presencial 93, llamadas por teléfono 62, mensajes de texto 15, llamadas Whatsapp 6, Instagram 2, Messenger 1, otros 1.

Manuscritos 25, amenazas con armas de fuego 23, disparos con armas de fuego 20, agresión verbal en persona 20, municiones 5, artefactos explosivos 4, incendio por combustible 1.

“Por escritura, imágenes, audios o videos fueron 433 mientras que por teléfono o aplicativo 67”, señala el oficial.

68 HOMICIDIOS Y 184 COLEGIOS

Otras cifras preocupantes son que este año se registraron 68 homicidios por extorsión y cobro de cupos en transporte público. De ellos 65 eran peruanos y 3 venezolanos.

En enero hubo 8 homicidios, febrero 4, marzo 4, abril 7, mayo 6, junio 5, julio 4, agosto 13, setiembre 9 octubre 6 y noviembre 2. En moto taxis fueron eliminadas 25 personas, en combi 13, colectivo 13, ómnibus 13, cúster 2 y minivan 2.

Del 1 de enero al 1 de noviembre se extorsionaron, además, a 184 instituciones educativas (del 3 de noviembre 11 diciembre hubo 4 extorsiones en colegios).

DETENIDOS Y BANDAS DESARTICULADAS

En respuesta, este año los detenidos por extorsión en enero fueron 23, febrero 19, marzo 19, abril 26, mayo 23, junio 10, julio 18, agosto 10, setiembre 36, octubre 13, noviembre 40, diciembre 12. Durante la gestión de Revoredo hubo 52 detenidos (40 peruanos y 12 venezolanos).

El 62% tiene prisión preventiva. Se incautaron 13 vehículos y 75 celulares y casi 60 mil soles. “El dolor pasa, el sudor se seca, pero la satisfacción de esclarecer un delito de extorsión nunca”, dice Revoredo quien da cuenta de las capturas de Los Murci de Ventanilla, Los Feroces de Lima, Los Deza del Cono Norte, Los Injertos del Rímac, Los Elegantes de Chorrillos, Los Turrys del Norte, La Batería del Loco Ranry.

También de Los Gallegos, Los Chukys de Manchay, Los Gatilleros del Rímac, Los Alarakos de San Martín, los Salsas, Los Feroces, El Tren, Clan del Norte de los DESA, Los Dezas, Los Gallegos Nueva Sangre, Los Churres del Norte y La Hermandad del Mal.

ANALIZAN COMPORTAMIENTO DE BANDAS

De esta forma el coronel Víctor Revoredo los avances en la estrategia contra las extorsiones y explicó que las acciones de inteligencia se ejecutan mediante un mapeo detallado de las zonas con mayor incidencia delictiva.

Indicó que el plan operativo contempla la identificación de grupos nacionales y extranjeros.

Esta estrategia de la Policía contra las extorsiones ha permitido detectar que los delincuentes emplean dispositivos tecnológicos para seleccionar y amedrentar a ciudadanos en diversos sectores económicos del país.

Detalló que la actual estrategia de la Policía contra las extorsiones se basa en un análisis técnico del comportamiento de las bandas.

“El trabajo de inteligencia está permitiendo rastrear el origen de las comunicaciones extorsivas”, dijo Revoredo quien agregó que la policía avanza de manera progresiva en la desarticulación de estas redes criminales, evitando caer en triunfalismos.