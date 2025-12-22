HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Últimas noticias de Perú y el mundo hoy 22 de diciembre

Sociedad

Mototaxistas de Puente Piedra acatan paro tras ataque armado a compañero: "¿Qué seguridad nos dan?"

Denuncian extorsiones frecuentes y amenazas de bandas criminales. Mototaxistas de San Juan de Lurigancho también reportan situaciones similares y temen por su seguridad.

Gremio de mototaxistas exige mayor seguridad en Puente Piedra
Gremio de mototaxistas exige mayor seguridad en Puente Piedra | Panamericana

Diversas asociaciones de mototaxistas se autoconvocaron este 22 de diciembre para bloquear la avenida Santa Rosa, en Puente Piedra, con el propósito de exigir a las autoridades distritales mayores medidas contra la delincuencia que afecta a su gremio. La protesta se realizó tras el ataque a balazos que sufrió uno de sus compañeros el pasado domingo 21.

Asimismo, los convocados a la medida exigieron que la Municipalidad de su distrito adopte medidas efectivas para salvaguardar el bienestar de residentes y mototaxistas. Aseguran que exige muy poca presencia de serenazgos en la zona. "Estamos indignados por todo lo que viene pasando. Vemos una caseta que solo tiene presencia cuando viene una autoridad a pedir el apoyo por un voto (…) Acá todos somos trabajadores y no delincuentes. Tenemos tres entradas, pero no tenemos seguridad”, acotó uno de los transportistas.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

lr.pe

Extorsiones en Puente Piedra: mototaxista fue asesinado tras amenazas previas

En agosto, un mototaxista de 29 años fue asesinado a balazos en el mismo distrito por un delincuente que fingió ser pasajero. La víctima, identificada como Freny Genaro Ramos Santos, era estudiante de enfermería. Asimismo, trabajaba en la empresa de mototaxis Rosaluz Naranjo para poder pagar sus estudios.

Días previos al crimen, la compañía habría recibido un mensaje extorsivo, en el que se advertía que comenzarían a matar a conductores si es no se retomaba el pago de cupos. Los vecinos del sector denuncia que este tipo de amenazas son frecuentes no solo en empresas de mototaxis, sino también en comercios y construcciones.

PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

lr.pe

Mototaxistas de SJL también reciben amenazas

El gremio de mototaxistas de San Juan de Lurigancho también confirmaron que viene siendo extorsionado desde hace algunos meses. En conversación con La República, Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Motaxistas, aseguró que “a mediados de junio fueron baleados hasta en tres ocasiones distintas y ahora continúan siendo amenazados”.

De acuerdo a testimonios recogidos por el gremio, se mencionan hasta seis bandas criminales distintas operando simultáneamente en el distrito. “Han estado pagando S/10.000, S/15.000, S/20.000 soles a tres bandas en un principio. Ahora aparecieron dos o tres grupos más. Hace poco los volvieron a llamar para amenazarlos, con números que son de Colombia”, denunció Arce a este medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Voraz incendio en Puente Piedra destruye un almacén, deja a trabajador sin hogar y a su can fallecido

Voraz incendio en Puente Piedra destruye un almacén, deja a trabajador sin hogar y a su can fallecido

LEER MÁS
Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: 18 unidades de bomberos atendieron la emergencia

Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: 18 unidades de bomberos atendieron la emergencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Peruano que volvió al país tras 50 años en Estados Unidos teme ser expulsado: figuraba como extranjero por no tener DNI

Peruano que volvió al país tras 50 años en Estados Unidos teme ser expulsado: figuraba como extranjero por no tener DNI

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025