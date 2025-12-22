Diversas asociaciones de mototaxistas se autoconvocaron este 22 de diciembre para bloquear la avenida Santa Rosa, en Puente Piedra, con el propósito de exigir a las autoridades distritales mayores medidas contra la delincuencia que afecta a su gremio. La protesta se realizó tras el ataque a balazos que sufrió uno de sus compañeros el pasado domingo 21.

Asimismo, los convocados a la medida exigieron que la Municipalidad de su distrito adopte medidas efectivas para salvaguardar el bienestar de residentes y mototaxistas. Aseguran que exige muy poca presencia de serenazgos en la zona. "Estamos indignados por todo lo que viene pasando. Vemos una caseta que solo tiene presencia cuando viene una autoridad a pedir el apoyo por un voto (…) Acá todos somos trabajadores y no delincuentes. Tenemos tres entradas, pero no tenemos seguridad”, acotó uno de los transportistas.

Extorsiones en Puente Piedra: mototaxista fue asesinado tras amenazas previas

En agosto, un mototaxista de 29 años fue asesinado a balazos en el mismo distrito por un delincuente que fingió ser pasajero. La víctima, identificada como Freny Genaro Ramos Santos, era estudiante de enfermería. Asimismo, trabajaba en la empresa de mototaxis Rosaluz Naranjo para poder pagar sus estudios.

Días previos al crimen, la compañía habría recibido un mensaje extorsivo, en el que se advertía que comenzarían a matar a conductores si es no se retomaba el pago de cupos. Los vecinos del sector denuncia que este tipo de amenazas son frecuentes no solo en empresas de mototaxis, sino también en comercios y construcciones.

Mototaxistas de SJL también reciben amenazas

El gremio de mototaxistas de San Juan de Lurigancho también confirmaron que viene siendo extorsionado desde hace algunos meses. En conversación con La República, Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Motaxistas, aseguró que “a mediados de junio fueron baleados hasta en tres ocasiones distintas y ahora continúan siendo amenazados”.

De acuerdo a testimonios recogidos por el gremio, se mencionan hasta seis bandas criminales distintas operando simultáneamente en el distrito. “Han estado pagando S/10.000, S/15.000, S/20.000 soles a tres bandas en un principio. Ahora aparecieron dos o tres grupos más. Hace poco los volvieron a llamar para amenazarlos, con números que son de Colombia”, denunció Arce a este medio.

