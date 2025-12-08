Tras 18 meses de optimismo empresarial, la construcción aún no despega en el Perú: conoce los detalles según el BCRP

La construcción acumula indicadores en zona pesimista: inversión (39,3), demanda (46,2) y percepción sectorial (46,4), según la encuesta del BCRP | Foto: Agencia Andina

Las expectativas empresariales en el Perú continúan en terreno optimista por 18 meses consecutivos, el período más largo de confianza desde 2018. Así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que destacó que los 12 indicadores a 3 y 12 meses volvieron a ubicarse en noviembre por encima de los 50 puntos, impulsados por la recuperación de la demanda interna, la mejora del entorno empresarial y la estabilidad macroeconómica. Las expectativas sobre la economía alcanzaron 58,2 puntos a 3 meses y 63,9 puntos a 12 meses, sus niveles más altos en varios años.

Sin embargo, ese avance no se replica de manera uniforme en todos los sectores. La Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP revela que la construcción continúa como el segmento más rezagado, con indicadores persistentemente por debajo del tramo optimista, mientras que actividades como servicios, comercio, minería, manufactura y agro muestran lecturas más sólidas y se mantienen en zona positiva.

Aunque 16 de los 18 indicadores generales permanecen en terreno optimista, la construcción enfrenta una marcada desaceleración: la percepción del negocio a 3 meses cae a 46,4 puntos, la demanda esperada retrocede a 46,2 puntos y la situación actual del sector se desploma a 32,1 puntos, muy por debajo del resto de actividades. La inversión a 3 meses, además, se reduce a 39,3 puntos, consolidando su posición como el sector más débil del panorama productivo.

Expectativas de crecimiento se mantienen en niveles altos

El MEF detalló que las expectativas sobre la economía a 3 y 12 meses alcanzaron 58,2 y 63,9 puntos, los niveles más elevados en varios años. También permanecen en tramo optimista la contratación esperada a 3 meses (55,9 puntos) y la inversión empresarial a 3 meses (55,8 puntos).

Según la ministra de Economía, Denisse Miralles, estos resultados reflejan mayor estabilidad macroeconómica, reglas claras y mejores condiciones para la inversión.

Inflación esperada continúa moderándose

El BCRP informó que la expectativa de inflación a 12 meses se redujo a 2,16%, dentro del rango meta. Las proyecciones se ajustaron a la baja para los próximos años:

2025: 1,65% – 2,00%

2026: 2,20% – 2,25%

2027: 2,15% – 2,30%

Tipo de cambio esperado baja ligeramente

La encuesta también mostró una corrección a la baja en el tipo de cambio proyectado:

2025: S/ 3,40 – S/ 3,45

S/ 3,40 – S/ 3,45 2026: S/ 3,50 – S/ 3,55

S/ 3,50 – S/ 3,55 2027: S/ 3,55 – S/ 3,60

El promedio a 12 meses cayó de S/ 3,53 en octubre a S/ 3,49 en noviembre.