Presidente de la Corte de Sullana realiza visita a magistrados de juzgados de familia y a profesionales del equipo multidisciplinario

Con el objetivo de fortalecer y asegurar el buen funcionamiento de la administración de justicia el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova realizó una visita judicial administrativa al Primer Juzgado Especializado de Familia, al Segundo Juzgado Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y al Equipo de Apoyo Multidisciplinario.

El titular del distrito judicial se entrevistó con el juez del primer juzgado de familia Anthony Ramírez Macalupú, encargado de los procesos de tenencia, régimen de visitas, divorcios, menores infractores, apoyos y salvaguardas. Aunque el órgano jurisdiccional ya ha alcanzó la meta anual de productividad, instó al magistrado a seguir trabajando con objetividad y celeridad en favor de los justiciables.

Li Córdova destacó que se debe continuar el trabajo en favor de los justiciables, especialmente en casos de tenencia y violencia de género. Fuente: Difusión.

Se reunió también con la jueza del juzgado subespecializado de violencia Cinthia Imán de la Cruz, así como las profesionales del Equipo Multidisciplinario de apoyo a los juzgados de familia que integran las psicólogas: Verónica Arámbulo,Geovana Hure, Yesenia Benites y Patricia Calle Morán. Así como la médico Diana Juárez y la asistenta social Teresa Ruiz.

El presidente destacó el apoyo especializado que brinda el Equipo Multidisciplinario a las víctimas de violencia familiar y protección de menores, realizando peritajes y acompañamiento emocional. E informó que convocará a los integrantes del módulo de Familia para juntos elaborar una propuesta de mejora en beneficio de la mujer, niño, niña, adolescentes y poblaciones vulnerables en general.