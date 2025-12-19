HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana realiza visita a magistrados de juzgados de familia y a profesionales del equipo multidisciplinario

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, visitó diversos juzgados para fortalecer la administración de justicia. Durante su recorrido, se reunió con jueces y profesionales del área.

Presidente destacó la productividad alcanzada por el Primer Juzgado de Familia. Fuente: Difusión.
Presidente destacó la productividad alcanzada por el Primer Juzgado de Familia. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer y asegurar el buen funcionamiento de la administración de justicia el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova realizó una visita judicial administrativa al Primer Juzgado Especializado de Familia, al Segundo Juzgado Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y al Equipo de Apoyo Multidisciplinario.

El titular del distrito judicial se entrevistó con el juez del primer juzgado de familia Anthony Ramírez Macalupú, encargado de los procesos de tenencia, régimen de visitas, divorcios, menores infractores, apoyos y salvaguardas. Aunque el órgano jurisdiccional ya ha alcanzó la meta anual de productividad, instó al magistrado a seguir trabajando con objetividad y celeridad en favor de los justiciables.

Li Córdova destacó que se debe continuar el trabajo en favor de los justiciables, especialmente en casos de tenencia y violencia de género. Fuente: Difusión.

Li Córdova destacó que se debe continuar el trabajo en favor de los justiciables, especialmente en casos de tenencia y violencia de género. Fuente: Difusión.

Se reunió también con la jueza del juzgado subespecializado de violencia Cinthia Imán de la Cruz, así como las profesionales del Equipo Multidisciplinario de apoyo a los juzgados de familia que integran las psicólogas: Verónica Arámbulo,Geovana Hure, Yesenia Benites y Patricia Calle Morán. Así como la médico Diana Juárez y la asistenta social Teresa Ruiz.

El presidente destacó el apoyo especializado que brinda el Equipo Multidisciplinario a las víctimas de violencia familiar y protección de menores, realizando peritajes y acompañamiento emocional. E informó que convocará a los integrantes del módulo de Familia para juntos elaborar una propuesta de mejora en beneficio de la mujer, niño, niña, adolescentes y poblaciones vulnerables en general.

Notas relacionadas
Autoridades acuerdan fortalecer funcionamiento de Cámara Gessel en Sullana

Autoridades acuerdan fortalecer funcionamiento de Cámara Gessel en Sullana

LEER MÁS
Instalan Módulo Descentralizado de Atención de Quejas de la ODANC en Talara

Instalan Módulo Descentralizado de Atención de Quejas de la ODANC en Talara

LEER MÁS
Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

LEER MÁS
Justicia Itinerante atendió a vecinos de Canoas de Punta Sal

Justicia Itinerante atendió a vecinos de Canoas de Punta Sal

LEER MÁS
Autoridades acuerdan fortalecer funcionamiento de Cámara Gessel en Sullana

Autoridades acuerdan fortalecer funcionamiento de Cámara Gessel en Sullana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a raqueteros que robaban camionetas de alta gama en SJM: menor de 12 años entre los detenidos

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Judicialidad

Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

Justicia Itinerante atendió a vecinos de Canoas de Punta Sal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025