EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Fútbol Peruano

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

Luis 'Pompo' Cordero indicó que la directiva dejará de lado la inversión en el fútbol femenino para que el equipo masculino logre el ascenso a la próxima temporada de la Liga 1.

Luis Cordero fue subcampeón de la Liga Femenina en el 2022. Foto: Instagram/Carlos Mannucci
Luis Cordero fue subcampeón de la Liga Femenina en el 2022. Foto: Instagram/Carlos Mannucci

Carlos Mannuci fue uno de los grandes animadores de la Liga Femenina en los último años: el conjunto trujillano mostró un gran nivel e incluso logró disputar la final del 2022. Sin embargo, la situación de la institución sufrió un cambio radical con miras a la presente temporada. De acuedo a Luis 'Pompo' Codero, extécnico del club, la directiva decidió priorizar al equipo masculino.

El recordado exfutbolista, que dirigió a las trujillanas durante 5 años, señaló que para esta temporada se dejó de lado la inversión en el cuadro femenino.

lr.pe

Luis Cordero reveló controvertida postura Mannucci femenino

"Este año fueron sinceros (directiva de Mannucci). Dijeron que toda la plata que va a entrar al femenino la van a utilizar en el equipo masculino porque quieren subir a la Liga 1", manifestó en diálogo con el medio Deportes Totales.

El popular 'Pompo' Cordero señaló que las jugadoras que afrontarán la temporada 2026 no recibirán remuneraciones. "Han hecho convocatoria para que las chicas que tienen el sueño de jugar fútbol femenino jueguen, pero no se les va a dar ni un 'mango' (sol)", agregó.

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga Femenina 2026?

El inicio de la Liga Femenina 2026 se encuentra programado para el sábado 14 de marzo. El reciente sorteo determinó cómo se jugarán todas las fechas del Torneo Apertura y Clausura.

Fixture de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

Fixture de la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina

¿Qué equipos participarán en la Liga Femenina 2026?

La presente edición del certamen contará con 12 clubes. Atlético Andahuaylas y Yanapuma se estrenan en la máxima categoría.

  • Alianza Lima
  • Universitario de Deportes
  • Sporting Cristal
  • Melgar de Arequipa
  • Carlos Mannucci
  • Atlético Andahuaylas
  • FC Killas
  • Defensores del Ilucán
  • Biavo FC
  • UNSAAC
  • Flamengo FBC
  • Club Yanapuma.
