HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko no logra bajar su antivoto y RLA se estanca | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

Jairo Concha manejaría potentes opciones como posibles destinos para dejar Universitario: "Esperan que se materialice para mitad de año"

Jairo Concha estaría barajando posibles destinos internacionales tras sus buenas actuaciones con Universitario durante la Liga 1.

Jairo Concha podría dejar Universitario. Foto: composición LR/Instagram
Jairo Concha podría dejar Universitario. Foto: composición LR/Instagram

Jairo Concha es actualmente una de las figuras clave de Universitario de Deportes en el esquema de Javier Rabanal. Este gran rendimiento ha hecho que su destino pueda estar fuera de Ate. Sin embargo, hasta lo último que se conoce, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, es que Concha no llegaría a Arabia, pues su agencia estaría barajando otras opciones.

Durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', el comunicador reveló que, si bien existieron chances de que el volante llegue a Al-Fateh, los representantes de 'Jairoco' rechazaron la propuesta, pues consideraron que no era un paso correcto para que el jugador desarrolle su carrera con tan solo 26 años.

PUEDES VER: Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

lr.pe

Jairo Concha baraja potentes opciones como destinos par dejar Universitario

En un primer momento, Peralta explicó las razones por la cual Jairo Concha no llegó a al conjunto árabe.

"No avanzó la posibilidad de Arabia. Tengo entendido que unos intermediarios le hicieron saber a la agencia de representación de Concha sobre la opción del Al-Fateh, pero a ellos no les interesa. No les parece algo que por ahora sea valorable. Por el momento, a la 'U' no le ha llegado ninguna oferta", empezó diciendo.

"Su agencia está trabajando algo directamente para otro lado, no Medio Oriente. Recordemos que a Jairo lo están moviendo hace tiempo para el fútbol argentinomexicano, la MLS e incluso en los Países Bajos; alguna opción hay. Esperan que se materialice para mitad de año, pero lo de Al-Fateh no les interesa", explicó Peralta.

PUEDES VER: Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

lr.pe

¿Cuánto vale Jairo Concha?

Actualmente, el jugador de 26 años, mantiene un valor en el marcado de 1,60 millones de euros, cifra que se mantiene en crecimiento debido a su gran rendimiento con Universitario de Deportes.

Notas relacionadas
Jairo Concha podría jugar en Arabia como Álex Valera y Christian Cueva: Al Fateh estaría interesado en el volante de Universitario

Jairo Concha podría jugar en Arabia como Álex Valera y Christian Cueva: Al Fateh estaría interesado en el volante de Universitario

LEER MÁS
¿Cómo ver Melgar vs Los Chankas HOY por la fecha 5 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026?

¿Cómo ver Melgar vs Los Chankas HOY por la fecha 5 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

LEER MÁS
Julio César Uribe y su postura sobre las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador"

Julio César Uribe y su postura sobre las criticas hacia Felipe Vizeu: "No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Fútbol Peruano

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

¿Cómo ver Melgar vs Los Chankas HOY por la fecha 5 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026?

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025