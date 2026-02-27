Jairo Concha es actualmente una de las figuras clave de Universitario de Deportes en el esquema de Javier Rabanal. Este gran rendimiento ha hecho que su destino pueda estar fuera de Ate. Sin embargo, hasta lo último que se conoce, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, es que Concha no llegaría a Arabia, pues su agencia estaría barajando otras opciones.

Durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', el comunicador reveló que, si bien existieron chances de que el volante llegue a Al-Fateh, los representantes de 'Jairoco' rechazaron la propuesta, pues consideraron que no era un paso correcto para que el jugador desarrolle su carrera con tan solo 26 años.

Jairo Concha baraja potentes opciones como destinos par dejar Universitario

En un primer momento, Peralta explicó las razones por la cual Jairo Concha no llegó a al conjunto árabe.

"No avanzó la posibilidad de Arabia. Tengo entendido que unos intermediarios le hicieron saber a la agencia de representación de Concha sobre la opción del Al-Fateh, pero a ellos no les interesa. No les parece algo que por ahora sea valorable. Por el momento, a la 'U' no le ha llegado ninguna oferta", empezó diciendo.

"Su agencia está trabajando algo directamente para otro lado, no Medio Oriente. Recordemos que a Jairo lo están moviendo hace tiempo para el fútbol argentino, mexicano, la MLS e incluso en los Países Bajos; alguna opción hay. Esperan que se materialice para mitad de año, pero lo de Al-Fateh no les interesa", explicó Peralta.

¿Cuánto vale Jairo Concha?

Actualmente, el jugador de 26 años, mantiene un valor en el marcado de 1,60 millones de euros, cifra que se mantiene en crecimiento debido a su gran rendimiento con Universitario de Deportes.