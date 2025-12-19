HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

La Corte de Sullana concluyó el proceso de convocatoria, evaluación y selección de peritos judiciales periodo 2025 - 2026

Diecinueve nuevos peritos judiciales se incorporarán al Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) de la Corte Superior de Justicia de Sullana para 2025-2026.

La selección fue realizada por una comisión que evaluó a especialistas. Fuente: Difusión.
La selección fue realizada por una comisión que evaluó a especialistas. Fuente: Difusión.

Diecinueve son los profesionales y especialistas que se incorporarán al Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) de la Corte Superior de Justicia de Sullana para el periodo 2025 - 2026, así lo estableció la Comisión encargada del Proceso de Convocatoria, Selección y Evaluación de Peritos Judiciales, luego de la etapa de entrevistas desarrollada en el auditorio de la sede principal. La lista fue enviada a la Presidencia, para la emisión de la resolución correspondiente.

La comisión presidida por el jefe de la oficina de administración José Reynaldo Elías Silva e integrada por la jefa de personal Alessandra Ramírez Saavedra y el responsable de la oficina de Servicios Judiciales Róger Sernaqué Pérez realizó la entrevista a los 19 profesionales de diversas especialidades como Arquitectura, Ingeniería Civil, Agrónoma y de Sistema Contabilidad, Economía y Grafotecnia.

La convocatoria pública se inició el 20 de octubre. Fuente: Difusión.

La convocatoria pública se inició el 20 de octubre. Fuente: Difusión.

La convocatoria pública del proceso de selección de peritos se hizo el pasado 20 de octubre del presente y duró casi dos meses. Como se sabe los peritos con los encargados de analizar hechos o pruebas complejas, elaboran un informe técnico imparcial y comparecen en juicio para explicar y defender su dictamen, ayudando al tribunal a tomar decisiones informadas.

