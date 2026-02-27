HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

El elenco dirigido por Javier Rabanal pactó un amistoso ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Universitario se enfrentará ante la Universidad San Marcos en partido amistoso. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario se enfrentará ante la Universidad San Marcos en partido amistoso. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario de Deportes pactó un nuevo amistoso para los siguientes meses. El equipo dirigido por Javier Rabanal se enfrentará ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un duelo por el aniversario 475 de la 'Decana de América'. Este duelo se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 en el estadio ubicado dentro de la ciudad universitaria.

El partido será la actividad principal de la celebración universitaria. Este enfrentamiento resalta, ya que, tendrá la presencia del actual tricampeón del fútbol peruano, enfrentando a la UNMSM en el duelo denominado "El fútbol vuelve a su origen: La 'U' en San Marcos", según lo informado por la organización del evento.

lr.pe

Universitario jugará ante equipo de la Universidad San Marcos el próximo 2 de mayo

Previo al duelo principal entre ambas instituciones, se jugará un partido que tendrá como protagonistas a los equipos femeninos tanto de la 'U' como el de la San Marcos. Siguiendo con los enfrentamientos preliminares, las leyendas del equipo crema también tendrán participación en el evento, ya que, se verán las caras contra un combinado de profesores de la universidad. Luego de ello, se disputará el duelo de fondo entre Universitario vs San Marcos.

Hasta el momento no se sabe acerca de los precios para asistir a este evento, pero desde que se hizo pública la noticias sobre el partido entre ambos equipos, existe gran expectativa por parte de los hinchas cremas.

lr.pe

¿Cuándo será el próximo partido de Universitario por Liga 1?

El siguiente duelo de Universitario será ante FC Cajamarca el próximo 6.00 p. m. en el Estadio Monumental. Este enfrentamiento es parte de los partidos de la fecha 5 de la Liga 1 2026.

