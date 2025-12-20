Hodar es la segunda víctima mortal de atentados contra trabajadores de la empresa Pirámide. | Panamericana

Hodar es la segunda víctima mortal de atentados contra trabajadores de la empresa Pirámide. | Panamericana

Escalada de violencia no cesa. José Coaquira, vocero del Sindicato de Trabajadores de Cerámicos Peruanos, anunció que se evalúa un próximo paro para este lunes 22 de diciembre, luego de que este viernes 19, uno de sus colegas, el jefe de operaciones Hodar Olarte Mercado (42), sea asesinado de 10 balazos cuando se dirigía a su vivienda en Carabayllo.

Coaquira señaló: "Estamos evaluando una movilización para este lunes. Es posible que nos vayamos a dirigir al Congreso de la República para que entiendan que esto no es juego, que de una vez se tomen cartas en el asunto". El vocero anunció la medida en medio de un plantón en el frontis de la empresa Pirámide junto a los deudos del obrero fallecido.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

El ataque contra Olarte Mercado sería el tercero del año, luego de que el último noviembre, el jefe de seguridad de la empresa, Carlos Alberto Flores Zegarra, haya sido también asesinado a tiros. Solo días después, el 5 de diciembre, el gerente de producción Jhonny Slim Pérez Ramos salvó de morir luego de recibir hasta ocho disparos dentro de su vehículo.

Asesinan a jefe de operaciones de empresa Pirámide

Hodar Olarte Mercado fue atacado a pocos metros de su vivienda, aproximadamente a las 9:10 p. m. en Carabayllo. Tras ser trasladado inicialmente al hospital Lanfranco La Hoz, donde no contaban con el equipo ni personal adecuado, según denunció su hermano, fue derivado al hospital Rebagliati. Allí, tras una compleja operación por heridas de bala en la vena carótida, falleció en horas de la madrugada.

El hermano de la víctima cuenta que tras los atentados en menos de dos meses contra trabajadores de la empresa Pirámide, no se han tomado medidas concretas para garantizar la seguridad del personal operativo. Mientras que la alta gerencia trabaja de forma remota, los trabajadores en campo siguen expuestos, indica.

En tanto, si bien no existe una denuncia presentada por extorsión por parte de la empresa, deudos de los fallecidos sospechan que ese sea el móvil de los atentados de los últimos meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.