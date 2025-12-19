Ante amenazas y atentados, 68 fiscales cuentan con resguardo policial

En el Perú 68 fiscales cuentan con resguardo policial ante los reglajes, amenazas y atentados que sufren por parte de estructuras criminales que intentan evitar que los funcionarios puedan ejercer su actividad profesional.

Además de las amenazas individuales, los magistrados especializados y los fiscales de lucha contra el crimen organizado constantemente reciben intimidaciones.

Hoy, el Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, el Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, brindaron su apoyo a todos los fiscales amenazados en el país para que puedan ejercer sus funciones con autonomía e independencia.

En conferencia de prensa, el FN condenó el intento de atentado contra la fiscal provincial Miriam Parra Sudario y reafirmó la solidaridad y el respaldo del Estado a todos los fiscales amenazados. Asimismo, anunció que se evalúa la creación de fiscalías especializadas contra la extorsión y el sicariato.

Parra Sudario tiene a su cargo investigaciones de delitos graves, como feminicidio y violación sexual contra menores de edad. Ella estuvo a punto de ser asesinada por sicarios en moto, de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad.

La fiscal del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, caminaba acompañada de un policía de civil cuando un sospechoso la siguió, pero el ataque no prosperó.

Ella tiene protección policial desde agosto del 2021, tras recibir amenazas.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio también expresó el respaldo pleno e irrestricto del Gobierno a la fiscal provincial de Lima Norte, Miriam Parra, y reafirmó que el Estado no tolerará ningún acto de intimidación contra los operadores de justicia.

Informó que la Policía Nacional reforzará el servicio de resguardo personal que se brinda a la fiscal provincial, a fin de garantizar su seguridad, la de su entorno familiar y el normal ejercicio de sus funciones constitucionales.

“No hay espacio para aquellos delincuentes que pretendan amenazar a los funcionarios que venimos haciendo justicia. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en forma frontal. Así como nos han declarado la guerra, nosotros vamos tras de ellos”, sostuvo.

En la misma línea, el general PNP Óscar Arriola, informó que un equipo policial especializado en inteligencia operativa viene ejecutando diligencias en el entorno laboral y familiar de la operadora de justicia, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de las amenazas.

La conferencia de prensa contó también con la participación de la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Azucena Solari, así como del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Gonzales, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de la legalidad y el Estado de derecho.