HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Política

Ante amenazas y atentados, 68 fiscales cuentan con resguardo policial

Fiscal Miriam Parra se salvó de ser asesinada el 11 de diciembre. Intimidación quedó registrada por un video. Fiscal de la Nación (i) Tomás Gálvez anunció que se evalúa la creación de fiscalías especializadas contra la extorsión y el sicariato.

Fiscal (recuadro azul) se salva de ser asesinada por sicarios (circulo rojo).
Fiscal (recuadro azul) se salva de ser asesinada por sicarios (circulo rojo).

En el Perú 68 fiscales cuentan con resguardo policial ante los reglajes, amenazas y atentados que sufren por parte de estructuras criminales que intentan evitar que los funcionarios puedan ejercer su actividad profesional. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Además de las amenazas individuales, los magistrados especializados y los fiscales de lucha contra el crimen organizado constantemente reciben intimidaciones.  

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hoy, el Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, el Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, brindaron su apoyo a todos los fiscales amenazados en el país para que puedan ejercer sus funciones con autonomía e independencia. 

En conferencia de prensa, el FN condenó el intento de atentado contra la fiscal provincial Miriam Parra Sudario y reafirmó la solidaridad y el respaldo del Estado a todos los fiscales amenazados. Asimismo, anunció que se evalúa la creación de fiscalías especializadas contra la extorsión y el sicariato.

PUEDES VER: "Venganza política (…) se eliminó a una mujer valiente": así reaccionó un sector del Congreso tras inhabilitación de Delia Espinoza

lr.pe

Parra Sudario tiene a su cargo investigaciones de delitos graves, como feminicidio y violación sexual contra menores de edad. Ella estuvo a punto de ser asesinada por sicarios en moto, de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad.

La fiscal del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, caminaba acompañada de un policía de civil cuando un sospechoso la siguió, pero el ataque no prosperó.

Ella tiene protección policial desde agosto del 2021, tras recibir amenazas.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio también expresó el respaldo pleno e irrestricto del Gobierno a la fiscal provincial de Lima Norte, Miriam Parra, y reafirmó que el Estado no tolerará ningún acto de intimidación contra los operadores de justicia.

larepublica.pe

Informó que la Policía Nacional reforzará el servicio de resguardo personal que se brinda a la fiscal provincial, a fin de garantizar su seguridad, la de su entorno familiar y el normal ejercicio de sus funciones constitucionales.

PUEDES VER: Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

lr.pe

No hay espacio para aquellos delincuentes que pretendan amenazar a los funcionarios que venimos haciendo justicia. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en forma frontal. Así como nos han declarado la guerra, nosotros vamos tras de ellos”, sostuvo.

En la misma línea, el general PNP Óscar Arriola, informó que un equipo policial especializado en inteligencia operativa viene ejecutando diligencias en el entorno laboral y familiar de la operadora de justicia, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de las amenazas.

La conferencia de prensa contó también con la participación de la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Azucena Solari, así como del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Gonzales, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de la legalidad y el Estado de derecho.

Notas relacionadas
Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso tras ser inhabilitada: anuncia que presentará acción de amparo

Delia Espinoza le responde al Congreso tras ser inhabilitada: anuncia que presentará acción de amparo

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

LEER MÁS
La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

LEER MÁS
Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal

LEER MÁS
Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025