Sociedad

Ataque armado deja un joven muerto en el Callao: sicarios le dispararon más de 20 veces

El crimen se registró a plena luz del día en una transitada zona del Callao, donde la víctima fue atacada dentro de su vehículo por al menos un sujeto armado; la Policía investiga el crimen.

Al menos un sujeto disparó contra el vehículo desde el exterior, dejando 29 casquillos de bala en la escena del crimen.
Al menos un sujeto disparó contra el vehículo desde el exterior, dejando 29 casquillos de bala en la escena del crimen. | (En FocoTV)

Este viernes 19 de diciembre, un violento ataque armado ocurrido en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón y el pasaje Villegas, en el Callao, dejó como saldo la muerte de un joven que se encontraba al interior de una camioneta Audi de alta gama. El crimen se registró alrededor de las 3:00 p. m y a plena luz del día.

De acuerdo con la información preliminar, al menos un sujeto armado abrió fuego contra el vehículo cuando la víctima ocupaba el asiento del conductor, aparentemente a la espera de otra persona. El atacante realizó una ráfaga inicial de disparos y luego recargó su arma con una nueva cacerina, la cual cayó en la escena y fue posteriormente recuperada por efectivos policiales como elemento probatorio.

Se contabilizaron al menos 29 casquilllos de bala

Testigos del hecho señalaron que los proyectiles también alcanzaron a un automóvil station wagon de color amarillo que se encontraba estacionado cerca del lugar; no obstante, no se reportaron personas heridas entre los vecinos ni transeúntes que circulaban por la zona en ese momento.

Tras el ataque, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y peritos de criminalística acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Durante la inspección, se contabilizaron al menos 29 casquillos de bala alrededor del vehículo, además de recopilarse grabaciones de cámaras de seguridad de comercios y edificios multifamiliares cercanos.

La cacerina incautada, que habría sido adaptada para un arma de fuego presuntamente adquirida en el mercado ilegal, será sometida a peritajes especializados.

