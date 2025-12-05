Gerente de ladrillera es atacado con 8 disparos dentro de su auto en Puente Piedra

La víctima logró sobrevivir tras atentado a mano armada por parte de sicarios. | Composición LR | Difusión

Un nuevo ataque se produjo en la zona norte de Lima. Alrededor de las 6.56 a.m., dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra Jhonny Slim Pérez Ramos (45), gerente de producción de una ladrillera, cuando se desplazaba en su automóvil por la avenida Libertad, en el asentamiento humano Pancha Paula, en Puente Piedra.

La víctima se dirigía a su centro de trabajo cuando fue interceptada por los sicarios. Según información policial, hasta ocho disparos impactaron contra la ventana del vehículo. Tras el ataque, el conductor logró detener el auto y los agresores huyeron, dejándolo gravemente herido.

Gerente terminó gravemente herido tras atentado

Un trabajador municipal que vive en el sector auxilió a la víctima junto con varios vecinos. Estos, además, alertaron al serenazgo del distrito, cuyos agentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y delimitar la zona. “Pensé que era un pirotécnico, pero eran disparos”, relató una de las testigos.

Poco después, un equipo de paramédicos trasladó al gerente, que presentaba heridas de sangre y tenía la cabeza vendada, al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, donde recibe atención médica. “Estos desgraciados dispararon a matar”, denunció otra vecina. Trascendió que la víctima sufrió lesiones en el brazo y el abdomen.

Ataque sería contra la empresa Pirámide

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el ataque formaría parte de una cadena de atentados contra trabajadores de la empresa Pirámide. “¿Quién será el siguiente?”, habría dicho uno de los moradores tras la ráfaga de disparos.

Este sería el segundo atentado contra un directivo de la mencionada empresa en menos de un mes. El pasado 10 de noviembre, Carlos Alberto Flores (40), jefe de seguridad de Pirámide, fue asesinado a balazos dentro de su auto, cuando estaba por llegar a su centro de labores en Carabayllo.

