Puno se suma al rechazo contra Tía María y amenaza con huelga indefinida desde el 2026

Dirigentes afirman que no permitirán la visita de Jerí a la región. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Dirigentes afirman que no permitirán la visita de Jerí a la región. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Dirigentes del Comité Colegiado de Organizaciones de las 13 provincias de Puno se movilizaron en respaldo al paro preventivo realizado en el valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María. Advirtieron que, si el presidente José Jerí no firma la cancelación definitiva, apoyarán un paro indefinido a partir de 2026.

Lucio Callo Callata, representante del Comité Colegiado, señaló que las protestas continuarán hasta lograr la anulación total del proyecto, pues el valle del Tambo constituye una fuente estratégica de abastecimiento de alimentos básicos. “Mina no, agro sí. Esperamos que este presidente llegue y firme la cancelación, sin rehuir como lo hicieron otros”, expresó.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Reafirman rechazo a la llegada de José Jerí a Puno

El dirigente también reafirmó que no permitirán la visita de Jerí a la región, a quien responsabilizan por las 18 muertes ocurridas durante las protestas en San Román. “Ese señor es responsable de la muerte de nuestros hermanos. Aquí no será bien recibido porque nunca pidió disculpas y respaldó a las fuerzas armadas”, sostuvo.

Preparan una nueva jornada de lucha

Por su parte, Martha Mamani anunció que se vienen coordinando acciones para una nueva jornada de lucha en defensa de los recursos hídricos y del agro. Señaló que esperan la cancelación del proyecto antes de fin de año, de lo contrario la medida será indefinida.

“Sabemos que el Valle del Tambo abastece el estómago de Puno; por eso defenderemos nuestras aguas y nuestra tierra”, concluyó.