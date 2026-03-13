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Reniec atenderá hasta las 8:00 p.m. este viernes 13 en sedes de Lima para entrega de DNI: conoce en qué oficinas podrás recogerlo

La ampliación del horario busca aliviar la alta demanda, en un contexto de largas colas registradas en diversas oficinas de la capital, donde ciudadanos han esperado durante horas para recoger su DNI electrónico.

Ante persistencia de altas demandas, Reniec extenderá su horario este viernes 13
Ante persistencia de altas demandas, Reniec extenderá su horario este viernes 13 | Silvana Quiñonez / Andina | Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este viernes 13 de marzo ampliará su horario de atención en diversas sedes de Lima, con el objetivo de agilizar la entrega del DNIe. A partir de esta medida, los ciudadanos podrán recoger su documento hasta las 8.00 p. m. en oficinas registrales detalladas por la entidad.

El organismo informó que esta jornada especial estará dirigida únicamente a la entrega de DNI electrónico, por lo que los usuarios deberán verificar previamente si su trámite ya se encuentra al 100% listo para recojo antes de acudir a la oficina correspondiente. La información puede ser confirmada mediante la plataforma virtual habilitada por la institución.

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Medida excepcional en medio de la alta afluencia de ciudadanos

Con esta medida, Reniec busca reducir la acumulación de personas que esperan recoger su documento en los distintos locales de la institución, en un contexto en que durante los últimos días se han reportado largas colas en diferentes oficinas. En algunos casos, las personas han llegado desde las primeras horas de la madrugada para asegurar un lugar, mientras que otros han esperado por horas para ser atendidos.

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Las imágenes difundidas muestran filas que se extienden hasta dos cuadras fuera de los locales de la institución, con decenas de usuarios aguardando su turno.

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Oficinas de Reniec en Lima con atención hasta las 8.00 p. m.

Las sedes registrales donde se aplicará el horario extendido para el recojo del DNI electrónico son las siguientes:

  • OR Áncash: Jr. Áncash N.º 336–340 y 344, Lima.
  • OR Cercado de Lima: Jr. Nicolás de Piérola N.º 545.
  • OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte.
  • OR Chosica: Jr. Chucuito N.º 248.
  • OR Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230.
  • OR Puente Piedra: Jr. Ricardo Palma N.º 241.
  • OR San Borja: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II.
  • OR San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores, Lote 1 Mz. G, Urb. Canto Grande Unidad 7.
  • OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich N.º 590–592 con Pedro Paulet N.º 589.
  • OR Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N.º 947, Urb. Universal.
  • OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6, Grupo 3A, Mz. B, Lote 24.

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